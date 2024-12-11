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كنت ملهما وسأفتقدك، دونجا يودع جوميز برسالة مؤثرة - أخبار كلمتك

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كنت ملهما وسأفتقدك، دونجا يودع جوميز برسالة مؤثرة - أخبار كلمتك

كنت ملهما وسأفتقدك، دونجا يودع جوميز برسالة مؤثرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:59 مساءً - حرص نبيل عماد دونجا لاعب وسط الزمالك بتوجيه رسالة للبرتغالي جوزيه جوميز، بعد إعلانه الرحيل عن تدريب الأبيض.

ونشر دونجا صورة له رفقة جوميز وعلق: "شكرًا لك على كل شيء، لقد كان التزامك وإرشادك ملهما لي". 

وواصل: “تعلمت الكثير منك، لقد كان العمل معك شرفًا لي، سنفتقدك، ونتمنى لك حظًا سعيدًا في رحلتك القادمة”. 

جوميز يعلن رحيله عن الزمالك 

وقال جوميز في بيان رحيله عن الزمالك: "بقلب مثقل ودموع تنهمر على وجهي أكتب هذه الكلمات، لقد وضع الله في طريقي هذا الامتياز والشرف العظيم لخدمة هذا النادي العظيم الزمالك، لقد حالفني الحظ بلقاء هؤلاء المديرين الذين وظفوني، وبالتالي فتحوا لي أبواب التواجد في مصر، والتدريب بكرة القدم المصرية وسمحوا لي بالتعرف على شعبها الاستثنائي الذي وقعت في حبه، أشعر بحب لا ينتهي للشعب المصري بشكل عام وللمشجعين المتحمسين للزمالك بشكل خاص، ممتن للرئيس الذي منحني هذه الفرصة وأحمل في قلبي جميع اللاعبين الذين عملت معهم كانوا ومازالوا أبطالًا ومقاتلين فازوا معي ببطولتين مهمتين في الأشهر العشرة الماضية".

وأضاف: "شكرًا لكم أيها الشعب المصري على كل هذا الود، وشكر خاص جدًّا لجماهير الزمالك، المحاربين الذين ساعدونا على الفوز، بدون أي مشاعر سيئة تجاه أي شخص. خلال هذه الفترة كنت أرفض الكثير من العروض الجيدة جدًّا، لأنني أحب الزمالك، لكنني قررت الآن إنهاء عقدي مع الزمالك لأنني أشعر أن الظروف اللازمة لمواصلة جلب الألقاب لجماهيرنا غير متوفرة، أتمنى أن يتحسن كل شيء من أجل الزمالك العملاق".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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