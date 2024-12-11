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بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة بعد خوض المران الأول بقطر (فيديو) - أخبار كلمتك

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بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة بعد خوض المران الأول بقطر (فيديو) - أخبار كلمتك

بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة بعد خوض المران الأول بقطر (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:59 مساءً - الأهلي، وصل  الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي فندق الإقامة بالعاصمة القطرية الدوحة، بعد خوض المران الأول علي ملعب الإرسال وذلك في إطار الاستعداد لخوض منافسات مباراة نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال السبت القادم أمام الفائز من بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي.

 

تفاصيل مران الأهلي 

وعقد مارسيل كولر محاضرة مع اللاعبين قبل البدء في تنفيذ فقرات المران، ثم أجرى اللاعبون عمليات الإحماء التي أعقبها تنفيذ الجوانب الفنية في تقسيمة الكرة.

وأدى محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه اليوم بحضور وسائل الإعلام خلال الربع  ساعة الأولى من التدريب وفقًا لتعليمات اللجنة المنظمة لبطولة كأس القارات للأندية. 

وفي سياق آخر، يحضر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء، مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي، المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم على استاد 974 في ربع نهائي كأس الإنتركونتيننتال. 

ويتابع الجهاز الفني مباراة اليوم في ديربي الأمريكتين لمعرفة الطرف الثاني في مواجهة الأهلي بكأس التحدي، المقرر إقامتها يوم 14 ديسمبر الجاري، على نفس ملعب مباراة اليوم. 

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، رئيس الأحمر، وصلت أمس إلى الدوحة، استعدادًا لخوض مباراة نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال المقرر لها يوم 14 ديسمبر الجاري.

قائمة الأهلي

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة كأس الإنتركونتيننتال الرسمية. 

قائمة الأهلي لنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال 

حراسة المرمى: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يوسف ايمن، كريم الدبيس، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات وسمير محمد، محمد عبدالله.

موعد مباراة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال

وتقام مباراة الأهلي والفائز من ديربي الأمريكتين يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويحتضن اللقاء ملعب 974 بالدوحة.

كما تعتبر شبكة قنوات بي إن سبورت هي الوكيل الحصري لنقل مباريات البطولة، وسيتم بث المباراة عبر قنواتها.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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