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الرياضة - 05:51 - جثث تحت الركام.. ماذا كشفت معاينة النيابة الإدارية لعقار الوايلي المنكوب؟ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:51 - جثث تحت الركام.. ماذا كشفت معاينة النيابة الإدارية لعقار الوايلي المنكوب؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - جثث تحت الركام.. ماذا كشفت معاينة النيابة الإدارية لعقار الوايلي المنكوب؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:51 مساءً - كشفت معاينة فريق النيابة الإدارية بالقاهرة، تفاصيل ما جرى في حادث انهيار عقار مكون من 5 طوابق على قاطنيه بشكل مفاجئ والذي راح ضحيته 8 أشخاص ونجاة 3 آخرين من أسفل الركام.

عقارالوايلي المنهار

وتبين من معاينة النيابة للحادث، أن العقار الذي انهار رقم 79 بشارع العباسية التابع لحي الوايلي، عبارة عن دورٍ أرضي (بدروم) و 5 طوابق علوية، حيث إنه انهار بعد الساعة الرابعة بقليل فجر يوم أمس الثلاثاء على قاطنيه بشكل مفاجئ ما تسبب في وفاة 8 مواطنين و إصابة 3 آخرين بجروح وكسور.

واستمع الفريق إلى أقوال عددٍ من المواطنين من قاطني العقار المنهار وسكان العقارات المجاورة و شهود عيان على الحادث، كما جرى سؤال عدد من مسؤولي الإدارة المحلية المتواجدين بمكان الواقعة، والاطلاع على ملف العقار بحي الوايلي لبيان عما إذا كان صادر له قرار تنكيس أو إزالة من عدمه، وتكليف مفتش مديرية الإسكان بالقاهرة بإعداد تقرير فني حول الحادث ما جرى فيه.

النيابة تعاين عقار الوايلي المنهار

الفريق المُكلف من النيابة ضم المستشارة أمنية إبراهيم، مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة القسم الثاني، و فريقا من أعضاء النيابة برئاسة شرويت واكد رئيس النيابة، وعضوية كل من محمود أبو زيد، و نوران عباس وكيلي أول النيابة، و داليا جمال الدين وكيل النيابة، و مدير التنظيم ومهندس بحي الوايلي، ومفتش من مديرية الإسكان بالقاهرة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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