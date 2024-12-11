الرياضة - 05:51 - آخر تحديث لـ سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:51 مساءً - سعر الدولار اليوم.. ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء 12 ديسمبر 2024، في البنوك العاملة داخل مصر، حيث سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي نحو 50.69 جنيه للبيع، و50.59 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

وتقدم كلمتك لقرائها في السطور التالية، سعر الدولار في البنوك بختام تعاملات اليوم الأربعاء 12 ديسمبر 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــا.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء 12 ديسمبر 2024، نحو 50.69 جنيه للبيع، و50.59 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ووصل سعر الدولار في بنك مصر بختام تعاملات اليوم إلى 50.69 جنيه للبيع، و50.59 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وحقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 50.70 جنيه للبيع، و50.60 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء 12 ديسمبر 2024، إلى 50.70 جنيه للبيع، و50.60 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي بختام تعاملات اليوم نحو 50.70 جنيه للبيع، و50.60 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وأما عن سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي فبلغ 50.71 جنيه للبيع، و50.62 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم على مؤشر جوجل

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 12 ديسمبر 2024، على مؤشر جوجل نحو 50.64 جنيه.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 12 ديسمبر 2024 البنوك المصرية بيع شراء سعر الدولار في البنك الأهلي 50.59 جنيه 50.59 جنيه سعر الدولار في بنك مصر 50.59 جنيه 50.59 جنيه سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 50.70 جنيه 50.60 جنيه سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.70 جنيه 50.60 جنيه سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 50.70 جنيه 50.60 جنيه سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 50.71 جنيه 50.62 جنيه