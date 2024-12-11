الرياضة - 05:51 - ظواهر جوية حادة.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس غدا الخميس وحتى الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:51 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد الخميس 12 ديسمبر 2024، حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 ديسمبر الجاري، محذرة من تكون شبورة مائية كثيفة صباحاً «قد تصل لحد الضباب أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، غدا الخميس.
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار الطقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.
درجات الحرارة غدا الخميس 12 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر غدا الخميس 12 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|22
|14
|السواحل الشمالية
|21
|12
|شمال الصعيد
|22
|08
|جنوب الصعيد
|28
|11
حالة الطقس يوم الجمعة 13 ديسمبر 2024
أكدت هيئة الأرصاد على تكون شبورة مائية كثيفة صباحاً، يوم الجمعة، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
ونوهت «الأرصاد» بوجود فرص أمطار خفيفة، على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.
ولفتت إلى نشاط الرياح أحياناً، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر، حيث ستكون سرعة الرياح من (50 إلى 65 كم/س)، وارتفاع الأمواج من (3 إلى 3.5 متر).
درجات الحرارة يوم الجمعة 13 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الجمعة 13 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|21
|13
|السواحل الشمالية
|21
|13
|شمال الصعيد
|22
|07
|جنوب الصعيد
|27
|11
حالة الطقس يوم السبت 14 ديسمبر 2024
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، يوم السبت، حيث تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
وذكرت هيئة الأرصاد بوجود نشاط للرياح، على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
درجات الحرارة يوم السبت 14 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم السبت 14 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|20
|12
|السواحل الشمالية
|19
|12
|شمال الصعيد
|20
|07
|جنوب الصعيد
|25
|11
حالة الطقس يوم الأحد 15 ديسمبر 2024
وبينت «الأرصاد» حالة الطقس، يوم الأحد، حيث تنشط الرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم الأحد 15 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الأحد 15 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|20
|12
|السواحل الشمالية
|19
|09
|شمال الصعيد
|21
|05
|جنوب الصعيد
|25
|09
حالة الطقس يومي الإثنين والثلاثاء 16 و17 ديسمبر 2024
واختتمت الهيئة بيان حالة الطقس، حيث تنشط الرياح، يومي الإثنين والثلاثاء، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم الإثنين 16 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الإثنين 16 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|20
|12
|السواحل الشمالية
|20
|09
|شمال الصعيد
|21
|05
|جنوب الصعيد
|26
|08
درجات الحرارة يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|20
|12
|السواحل الشمالية
|19
|10
|شمال الصعيد
|21
|06
|جنوب الصعيد
|25
|09
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