الرياضة - 05:51 - ظواهر جوية حادة.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس غدا الخميس وحتى الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:51 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد الخميس 12 ديسمبر 2024، حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 ديسمبر الجاري، محذرة من تكون شبورة مائية كثيفة صباحاً «قد تصل لحد الضباب أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، غدا الخميس.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار الطقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا الخميس 12 ديسمبر 2024

الطقس في مصر غدا الخميس 12 ديسمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 22 14 السواحل الشمالية 21 12 شمال الصعيد 22 08 جنوب الصعيد 28 11

حالة الطقس يوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

أكدت هيئة الأرصاد على تكون شبورة مائية كثيفة صباحاً، يوم الجمعة، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونوهت «الأرصاد» بوجود فرص أمطار خفيفة، على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

ولفتت إلى نشاط الرياح أحياناً، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر، حيث ستكون سرعة الرياح من (50 إلى 65 كم/س)، وارتفاع الأمواج من (3 إلى 3.5 متر).

درجات الحرارة يوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 21 13 السواحل الشمالية 21 13 شمال الصعيد 22 07 جنوب الصعيد 27 11

حالة الطقس يوم السبت 14 ديسمبر 2024

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، يوم السبت، حيث تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وذكرت هيئة الأرصاد بوجود نشاط للرياح، على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة يوم السبت 14 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم السبت 14 ديسمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 20 12 السواحل الشمالية 19 12 شمال الصعيد 20 07 جنوب الصعيد 25 11

حالة الطقس يوم الأحد 15 ديسمبر 2024

وبينت «الأرصاد» حالة الطقس، يوم الأحد، حيث تنشط الرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الأحد 15 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الأحد 15 ديسمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 20 12 السواحل الشمالية 19 09 شمال الصعيد 21 05 جنوب الصعيد 25 09

حالة الطقس يومي الإثنين والثلاثاء 16 و17 ديسمبر 2024

واختتمت الهيئة بيان حالة الطقس، حيث تنشط الرياح، يومي الإثنين والثلاثاء، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الإثنين 16 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الإثنين 16 ديسمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 20 12 السواحل الشمالية 20 09 شمال الصعيد 21 05 جنوب الصعيد 26 08

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 20 12 السواحل الشمالية 19 10 شمال الصعيد 21 06 جنوب الصعيد 25 09