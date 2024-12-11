رسميًا، فيفا يعلن استضافة السعودية لـ كأس العالم 2034 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:21 مساءً - أعلن جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن استضافة السعودية رسميا لكأس العالم 2034.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للكونجرس بالفيفا الذي اختار السعودية لتنظيم البطولة بشكل رسمي.

رحلة 434 يومًا لملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

اللافت أن رحلة المملكة نحو الترشح لاستضافة المونديال انطلقت في وقت قياسي يزيد على العام بشهرين، حيث بدأت الرحلة يوم 4 أكتوبر 2023 عندما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن نية المملكة الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم.

وجاء إعلان الاتحاد السعودي بعد الدعوة التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لدول قارتي آسيا وأوقيانوسيا لتقديم عروضها لاستضافة كأس العالم 2034.

وفي يوم 9 أكتوبر من العام ذاته أرسل الاتحاد السعودي خطاب طلب ترشح المملكة العربية السعودية الرسمي لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتواصلت الرحلة لتصل إلى محطتها الجديدة في 1 مارس 2024، عندما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إطلاق الهوية الرسمية الخاصة بملف ترشح المملكة لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA 2034.

وحملت الهوية شعار "معًا. ننمو." (Growing. Together.)، وتم الكشف عن الهوية البصرية، والشعار اللفظي الخاصة بملف الترشح، إلى جانب الموقع الإلكتروني الرسمي.

ودخلت الرحلة أهم محطاتها يوم 29 يوليو 2024 عندما سلم الوفد الرسمي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034، وذلك خلال حفل رسمي بالعاصمة الفرنسية باريس.

وفي 30 نوفمبر 2024، وصلت رحلة ملف المونديال إلى واحدة من أجمل محطاتها بإعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم حصول ملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 على أعلى تقييم في تاريخ ملفات كأس العالم.

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