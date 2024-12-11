الكرة الطائرة، الأهلي يخسر من بطل إيران في مونديال الأندية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:21 مساءً - الكرة الطائرة، خسر الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني فرناندو مونزو، أمام فريق فولاد سيرجان بطل إيران بنتيجة (3-1)، في الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة العالم للأندية المقامة حاليا في البرازيل.

الأهلي يفوز على بطل البرازيل

وكان الأهلي حقق الفوز أمس أمام برايا كلوب البرازيلي مستضيف البطولة بنتيجة (3-1).

ويختتم الأهلي مشاركته في دور المجموعات يوم السبت المقبل أمام بطل إيطاليا كوتشيني لوبي تشيڤيتانوڤا.

قائمة الأهلي في مونديال الكرة الطائرة

وتضم قائمة الأهلي في البطولة 14 لاعبًا وهم:

عبد الله عبد السلام - عبد عبد الحليم عبو - أحمد صلاح - عبد الرحمن سعودي - محمد عسران - عبد الرحمن الحسيني - حسام يوسف - محمد رمضان - سيف عابد - محمد عثمان - خالد عادل - إسلام عبد السميع - زياد أسامة - يوندر جارسيا.

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