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الكرة الطائرة، الأهلي يخسر من بطل إيران في مونديال الأندية - أخبار كلمتك

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الكرة الطائرة، الأهلي يخسر من بطل إيران في مونديال الأندية - أخبار كلمتك

الكرة الطائرة، الأهلي يخسر من بطل إيران في مونديال الأندية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:21 مساءً - الكرة الطائرة، خسر الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني فرناندو مونزو، أمام فريق فولاد سيرجان بطل إيران بنتيجة (3-1)، في الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة العالم للأندية المقامة حاليا في البرازيل.

 

الأهلي يفوز على بطل البرازيل

وكان الأهلي  حقق الفوز أمس أمام برايا كلوب البرازيلي مستضيف البطولة بنتيجة (3-1).

ويختتم الأهلي مشاركته في دور المجموعات يوم السبت المقبل أمام بطل إيطاليا كوتشيني لوبي تشيڤيتانوڤا.

قائمة الأهلي في مونديال الكرة الطائرة

وتضم قائمة الأهلي في البطولة 14 لاعبًا وهم:

 عبد الله عبد السلام - عبد عبد الحليم عبو - أحمد صلاح - عبد الرحمن سعودي - محمد عسران - عبد الرحمن الحسيني - حسام يوسف - محمد رمضان - سيف عابد - محمد عثمان - خالد عادل - إسلام عبد السميع - زياد أسامة - يوندر جارسيا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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