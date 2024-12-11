الرياضة - 05:12 - أبرزها بنك القاهرة ووطنية.. البورصة تستقبل طروحات حكومية جديدة عام 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:12 مساءً - كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن عزم البلاد طرح 10 شركات وبنوك بحصص محددة أمام مستثمرين استراتيجيين أو عبر الطرح العام في البورصة المصرية، على مدار العام المقبل 2025.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك 3 بنوك في قائمة طروحات العام 2025، تم الانتهاء من أحدهم وهو المصرف المتحد، والذي يجري التداول على أسهمه في البورصة حالياً، فيما يتبقي بنك القاهرة وبنك الإسكندرية.

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، أن الشركات المتوقع أن يتم الانتهاء من طرحها في العام 2025، تتضمن سايلو فودز- وطنية - صافي - شيل أوت ChillOut المملوكين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

مدبولي: طرح صافي ووطنية في البورصة المصرية النصف الأول من 2025

وأوضح مدبولي أن هناك عزم حقيقي لطرح أربع شركات مملوكة لجهاز الخدمة الوطنية في البورصة المصرية بالعام 2025، على دفعات، حيث سيجري التسريع بطرح شركتي، وطنية العاملة بقطاع البترول وصافي العاملة بقطاع الصناعات الغذائية في النصف الأول من العام 2025، فيما سيتم طرح شركتي «سايلو فودز وشيل أوت» بالبورصة في النصف الثاني من العام 2025.

وشملت قائمة الطروحات الحكومية للعام 2025 والتي أعلن عنها رئيس الوزراء، أيضاً شركة الأمل الشريف للبلاستيك العاملة في الصناعات البلاستيكية، وشركة مصر للصناعات الدوائية، بالإضافة إلى شركة سيد للصناعات الكيماوية.

بنك الإسكندرية

بنك الإسكندرية في طروحات العام 2025، انضم بنك الإسكندرية حديثاً لقائمة الطروحات حيث لم يتم ذكره في وثيقة الطروحات الحكومية الأولي والتي برز فيها 3 بنوك، هي بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي الدولي.

وتمتلك الدولة نسبة 20% من أسهم بنك الإسكندرية، فيما تستحوذ المجموعة المصرفية البريطانية «إنتيسا سان باولو» على نسبة 80%

كشفت مجموعة «إنتيسا سان باولو» في بيان صحفي أصدرته العام الماضي 2023 عن عزمها شراء باقي حصة الدولة البالغة 20% في بنك الإسكندرية، والذي استحوذت المجموعة على حصة أغلبيه فيه خلال العام 2006.

بنك القاهرة في البورصة العام 2025

أما عن طرح بنك القاهرة _ والذي يمتلك اسهمه بنك مصر بنسبة 100% - في البورصة فليست المرة الأولي التي يجري العزم على طرحه في البورصة، حيث تم الترتيب في أبريل من العام 2020 طرح نسبة 30% من أسهمه في البورصة، لكن تم إرجاء عملية طرحه في سوق الأوراق المالية.

وتوقع محمد الأتربي، الرئيس السابق لبنك مصر، إنه يتوقع طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية خلال الربع الثاني من العام 2024.

عادت النية مرة أخرى لطرح بنك القاهرة في البورصة المصرية بعد قيام الدولة بطرح حصة 30% من أسهم المصرف المتحد في البورصة، حيث يجري حالياً التداول على أسهمه.

يشار إلى أن الحكومة تمكنت من جمع 30 مليار دولار في الفترة من أول مارس 2022 حتى نهاية يونيو 2024، ضمن تنفيذها لبرنامج الطروحات الحكومية.