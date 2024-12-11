الرياضة - 05:51 - جثث تحت الركام.. ماذا كشفت معاينة النيابة الإدارية لعقار الوايلي المنكوب؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - جثث تحت الركام.. ماذا كشفت معاينة النيابة الإدارية لعقار الوايلي المنكوب؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - آخر تحديث لـ سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - آخر تحديث لـ سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - ظواهر جوية حادة.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس غدا الخميس وحتى الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - ظواهر جوية حادة.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس غدا الخميس وحتى الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزها «Home Alone».. أفضل أفلام يمكن مشاهدتها في ليلة الكريسماس - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزها «Home Alone».. أفضل أفلام يمكن مشاهدتها في ليلة الكريسماس - أخبار كلمتك

رفض طعون لإلغاء إدانتين جنائية ومدنية بحق ترامب - أخبار كلمتك

رفض طعون لإلغاء إدانتين جنائية ومدنية بحق ترامب - أخبار كلمتك

توجيهات بوقف الاعتداء على موقع تاريخي في عدن - أخبار كلمتك

توجيهات بوقف الاعتداء على موقع تاريخي في عدن - أخبار كلمتك

المبعوث الأممي يكشف عن آخر تطورات المشاورات بين الشرعية والحوثي - أخبار كلمتك

المبعوث الأممي يكشف عن آخر تطورات المشاورات بين الشرعية والحوثي - أخبار كلمتك

فتح باب الحجز لحفلات التوقيع في معرض القاهرة الدولي للكتاب - أخبار كلمتك

فتح باب الحجز لحفلات التوقيع في معرض القاهرة الدولي للكتاب - أخبار كلمتك

نبيل الحلفاوي يتعرض لأزمة صحية طارئة، ونجله يناشد الجمهور بالدعاء له - أخبار كلمتك

نبيل الحلفاوي يتعرض لأزمة صحية طارئة، ونجله يناشد الجمهور بالدعاء له - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يلتقي سفير فرنسا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الثقافي والإبداعي - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يلتقي سفير فرنسا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الثقافي والإبداعي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

تفاصيل خطاب إنفانتينو إلى أبو ريدة لتهنئته برئاسة اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تفاصيل خطاب إنفانتينو إلى أبو ريدة لتهنئته برئاسة اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

تفاصيل خطاب إنفانتينو إلى أبو ريدة لتهنئته برئاسة اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:01 مساءً - هانى أبو ريدة، تقدم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، والجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بالتهنئة للمهندس هاني أبوريدة، عضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للكاف، بانتخابه هو وقائمته لقيادة اتحاد الكرة المصري خلال السنوات الأربعة المقبلة وحتى عام ٢٠٢٨.

أبو الفيفا مفتوحة أمامك للتطوير

وقال إنفانتينو في خطابه لرئيس اتحاد الكرة المصري الجديد، إنه يثق في أن خبرته وقيادته ستقود الكرة المصرية واللعبة الشعبية الأولى إلى التطور والتقدم، وأن وجوده على رأس قيادة الكرة في مصر، ستساعد الفيفا على تحقيق أهدافها في تطوير اللعبة في مصر، وأبواب الفيفا مفتوحة دائما أمامه لمناقشة أي تطوير في كرة القدم مستقبلا بخوص الكرة المصرية.

8a88d60f67.jpg
e5de2d4806.jpg

وأضاف إنفانتينو، أنه يود كذلك تهنئة نائب الرئيس ومجلس الإدارة المنتخب الجديد لكرة القدم المصرية، متمنيا أن يساعد هذا المجلس في مواجهة جميع التحديات المقبلة والنجاح في قيادة الكرة المصرية للوصول إلى وضعها المميز مستقبلا.

موتسيبي يهنيئ أبو ريدة

فيما أكد موتسيبي رئيس الكاف في خطابه للمهندس هاني أبوريدة، أنه يتوجه بالتهنئة لكافة أعضاء مجلس الإدارة المنتخب الجديد، مشددا أن كرة القدم المصرية والأفريقية، تسعد بوجود شخص مثل أبوريدة معها يمتلك كل هذه الخبرات والطموح.

وأضاف موتسيبي أنه يود شكر أبوريدة بشكل شخصي على كافة النصائح التي حصل عليها منه طوال السنوات الماضية، وأنه يتطلع لمزيد من العمل المتواصل مستقبلا، من أجل تطوير كرة القدم في مصر وقارة أفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 08:46 - الأخضر بكام؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 11 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق