الرياضة - 04:52 - سعر الريال السعودي بختام تعاملات اليوم الأربعاء 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:52 مساءً - استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء 12 ديسمبر 2024 في البنوك العاملة داخل مصر، حيث سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي نحو 13.49 جنيه للبيع، و13.44 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء 12 ديسمبر 2024 في البنوك، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــا.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12 ديسمبر 2024 البنوك المصرية بيع شراء سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 13.49 جنيه 13.44 جنيه سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.49 جنيه 13.44 جنيه سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB 13.49 جنيه 13.47 جنيه سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 13.50 جنيه 13.46 جنيه سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي 13.50 جنيه 13.47 جنيه سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 13.50 جنيه 13.47 جنيه

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

- 13.49 جنيه للبيع.

- 13.44 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- 13.49 جنيه للبيع.

- 13.44 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

- 13.49 جنيه للبيع.

- 13.47 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

- 13.50 جنيه للبيع.

- 13.46 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي

- 13.50 جنيه للبيع.

- 13.47 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

- 13.50 جنيه للبيع.

- 13.47 جنيه للشراء.