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جوميز يعلن رسميًّا رحيله عن نادي الزمالك - أخبار كلمتك

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جوميز يعلن رسميًّا رحيله عن نادي الزمالك - أخبار كلمتك

جوميز يعلن رسميًّا رحيله عن نادي الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:27 مساءً - جوميز، أصدر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك بيانًا رسميًاّ يعلن خلاله الرحيل عن تدريب الأبيض.

بيان جوميز 

وقال جوميز في بيان: "بقلب مثقل ودموع تنهمر على وجهي أكتب هذه الكلمات، لقد وضع الله في طريقي هذا الامتياز والشرف العظيم لخدمة هذا النادي العظيم الزمالك، لقد حالفني الحظ بلقاء هؤلاء المديرين الذين وظفوني، وبالتالي فتحوا لي أبواب التواجد في مصر، والتدريب بكرة القدم المصرية وسمحوا لي بالتعرف على شعبها الاستثنائي الذي وقعت في حبه، أشعر بحب لا ينتهي للشعب المصري بشكل عام وللمشجعين المتحمسين للزمالك بشكل خاص، ممتن للرئيس الذي منحني هذه الفرصة وأحمل في قلبي جميع اللاعبين الذين عملت معهم كانوا ومازالوا أبطالًا ومقاتلين فازوا معي ببطولتين مهمتين في الأشهر العشرة الماضية".

وأضاف: "شكرًا لكم أيها الشعب المصري على كل هذا الود، وشكر خاص جدًّا لجماهير الزمالك، المحاربين الذين ساعدونا على الفوز، بدون أي مشاعر سيئة تجاه أي شخص. خلال هذه الفترة كنت أرفض الكثير من العروض الجيدة جدًّا، لأنني أحب الزمالك، لكنني قررت الآن إنهاء عقدي مع الزمالك لأنني أشعر أن الظروف اللازمة لمواصلة جلب الألقاب لجماهيرنا غير متوفرة، أتمنى أن يتحسن كل شيء من أجل الزمالك العملاق".

ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماعا اليوم الأربعاء، للإعلان رسميًّا عن رحيل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الزمالك اجتماعه في الخامسة مساء اليوم. 

وحضر جوميز بمقر نادي الزمالك لجمع متعلقاته ووداع اللاعبين، ولم يقد جوميز التدريبات الجماعية للزمالك بل تولى قيادة المران أحمد مجدي المدرب المساعد للفريق.

وظهر جوميز فقط لإنهاء التعاقد مع الزمالك ووداع اللاعبين.

وكشفت تقارير صحفية، عن إرسال نادي الفتح السعودي قيمة الشرط الجزائي لنادي الزمالك في عقد البرتغالي جوزيه جوميز، من أجل إنهاء التعاقد مع الفارس الأبيض.

ومن المقرر أن يصل جوميز إلى السعودية غدًا الخميس من أجل التوقيع بصورة رسمية لنادي الفتح السعودي.

وأنهى المدرب البرتغالي اتفاقه بصورة رسمية منذ ساعات مع إدارة الفتح السعودي على جميع الشروط سواء من الناحية المالية أو الطاقم الفني.

وحرصت إدارة الفتح على تحويل قيمة الشرط الجزائي للمدرب من أجل دفعه لنادي الزمالك وإنهاء التعاقد.

ورفض البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، كافة الاقتراحات والوعود من إدارة الأبيض بشأن زيادة عقده وتنفيذ مطالبه الفنية واحتياجات الفريق.

واقترح جوميز بأن يقود أحمد مجدي المدرب المساعد للفريق، مباراة الزمالك أمام المصري بالكونفدرالية والتي ستقام يوم الأحد المقبل، على أن يتوجه بعدها إلى السعودية للانضمام إلى جهاز الفتح السعودي.

فيما أكد مصدر بنادي الزمالك، أن أحمد مجدي المدرب المساعد لنادي الزمالك، أخطر إدارة الفريق بالرحيل عن تدريب الأبيض لتولي قيادة الفتح. السعودي.

وأضاف المصدر أن جوميز أخطر أحمد مجدي برغبته في ضمه لجهازه المعاون رفقة معاونيه الأجانب في تجربته الجديدة.

فيما أعلن نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي، رحيل المدير الفني للفريق جوزيه جوميز عن الزمالك وذلك بعد انتهاء الجلسة الخاصة التي جمعته برئيس النادي حسين لبيب وعدد من أعضاء المجلس.

وأضاف الموقع: شهدت تفاصيل جلسة الرحيل بين جوميز ومجلس إدارة نادي الزمالك، محاولة إدارة النادى وحسين لبيب رئيس النادي إثناء جوميز عن هذا القرار، والحديث معه للبقاء والاستمرار مع الفريق في المرحلة القادمة، مع وعود بحل أزمات النادي في المرحلة القريبة القادمة.

وتابع: “لكن كان هناك تصميم من جوميز على قراره، رغم المحاولات وانتهت الجلسة بالاتفاق على الرحيل عن تدريب الفريق”.

وأضاف: "هناك جلسة اليوم لتسوية بعض الأمور المالية معه، ومحاولة أخيرة لاقناعه بالبقاء، لكنها محاولة فاشلة، في ظل تصميم الرجل على الرحيل".

وأوضح أن جوميز طلب من إدارة الزمالك الموافقة على اصطحاب أحمد مجدي معه في جهازه مع فريق الفتح السعودي، وهو بصورة كبيرة ما وافقت عليه إدارة الزمالك.

واختتم حديثه قائلًا: "إدارة الزمالك بدأت في البحث عن بديل ليتولى قيادة الفريق في المرحلة القادمة".

كما قال الإعلامي خالد الغندور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: رسميًّا رحيل جوزيه جوميز واليوم إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين وتوديع جوميز للاعبين وسيرحل لتدريب الفتح بكامل جهازه بما فيهم أحمد مجدي بناء على طلب جوميز".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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