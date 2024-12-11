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الرياضة - 03:59 - رئيس الوزراء: طرح 10 شركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:59 - رئيس الوزراء: طرح 10 شركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:59 - رئيس الوزراء: طرح 10 شركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:59 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن عام 2025 سيشهد طرح أكثر من 10 شركات، ومن بينها مصر للصناعات الدوائية ومحطة رياح جبل الزيت في مجال الطاقة المتجددة وشركة وطنية وشركة صافي وشركة سايلو فود وأيضا تشيل أوت.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: سيتم طرح شركتي وطنية وصافي بحلول منتصف العام المقبل بالبورصة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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