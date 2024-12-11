الرياضة - 03:59 - الصحة العالمية: ارتفاع حالات الإصابة بالملاريا إلى 263 مليون حالة خلال 2023 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:59 مساءً - ارتفعت عدد حالات الإصابة بالملاريا بمقدار 11 مليونا على أساس سنوي، لتصل إلى 263 مليون حالة خلال العام الماضي 2023، وذلك وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت المنظمة - في تقريرها السنوي للصحة العالمية حول الملاريا، والذي نشر اليوم الأربعاء بجنيف - أن المرض أودي بحياة 597 ألف شخص، 95% من الوفيات تركزت في إفريقيا، مضيفة أنه مع ذلك وخلال ما يقرب من 25 عاما، تم الحيلولة دون إصابة أكثر من ملياري حالة، وما يقرب من 13 مليون حالة وفاة.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم لا ينبغي أن يموت أحد بسبب الملاريا، لكن المرض لايزال يؤثر بشكل غير متناسب على الناس في إفريقيا، داعيا إلى مزيد من الاستثمار وتضافر الجهود في الدول التي يرتفع فيها معدل انتشار المرض.

ومن بين ما يقرب من 85 دولة تعاني من انتشار المرض، هناك 25 دولة يقل بها عدد المصابين عن 10 حالات فقط سنويا.. وفي إفريقيا، لايزال معدل الوفيات يصل إلى ما يقرب من 53 لكل 100 ألف، ما يمثل ضعف الهدف المعلن لعام 2030 فيما يتعلق بالسياسة العالمية لمكافحة الملاريا.

ووقع وزراء الصحة في أكثر من 10 دول إفريقية، والتي تمثل أكثر من ثلثي الحالات، هذا العام إعلانا أعربوا خلاله عن التزامهم بالحد من انتشار المرض بطريقة مستدامة ومنصفة، ولاسيما من خلال تعزيز النظم الصحية، فيما يستخدم الآن ما يقرب من 20 دولة أيضا اللقاح الجديد ضد الملاريا، ومن المتوقع أن يسهم في إنقاذ عشرات الآلاف من الأطفال في الدول الإفريقية كل عام.

يشار إلى أن التمويل مازال التمويل غير كاف للتعامل مع الوضع، ففي عام 2023، وصل إلى أربعة مليارات دولار بحسب التقديرات، وهو ما يعد بعيدا كل البعد عن 8.3 مليار دولار المخطط لها في السياسة العالمية بشأن هذه الأمر.. وفي هذا الصدد، أشارت المنظمة إلى أن الصراعات والكوارث وتغير المناخ ونزوح السكان تؤدى إلى تفاقم التفاوتات الملحوظة في صحة السكان المعرضين للملاريا، داعية إلى الاستثمار في النظم الصحية والبنى التحتية القوية للبيانات في مختلف الدول.