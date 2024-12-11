الرياضة - 03:59 - مدبولي: أنجزنا 65% من أعمال الربط الكهربائي بين مصر والسعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:59 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة مستمرة في كل الإجراءات الخاصة بجذب الاستثمارات، وتعمل على متابعة أعمال الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: «زرت المحطة الرئيسة التي ستكون في مدينة بدر، ووصلنا إلى 63% لـ65% من إجمالي إنجاز الأعمال، وقبل نهاية الصيف المقبل سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من عملية الربط».