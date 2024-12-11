الرياضة - 03:59 - سعر الأوقية العالمية في بورصة الذهب اليوم الأربعاء 11 ديسمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:59 مساءً - بورصة الذهب.. استقر سعر الأوقية في بورصة الذهب العالمية اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، وقد افتتحت تداولات اليوم عند المستوى 2695 دولارا للأونصة، وهو نفس السعر المتداول حاليًا.

ويتداول سعر الذهب العالمي حاليًا بالقرب من أعلى مستوى سجله في أسبوعين عند 2704 دولارات للأونصة، وجاء ذلك نتيجة لتزايد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة تزايد التوقعات بخفض البنك الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع القادم.

الذهب العالمي

كما تترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد توضح الخطوة القادمة للبنك الفيدرالي الأمريكي، فتراجع معدلات التضخم يسمح للبنك الفيدرالي أن يقوم بخفض جديد لأسعار الفائدة، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على سعر الذهب.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في مصر اليوم عند 4371.5 جنيه للبيع، و 4348.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 داخل محلات الصاغة اليوم نحو 4007.25 جنيه للبيع، و 3986.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر، الأكثر مبيعا عند 3825 جنيها للبيع، و 3805 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في السوق المحلي بمصر عند 3278.5 جنيه للبيع، و 3261.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي اليوم نحو 2550 جنيه للبيع، و 2536.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر نحو 2185.75 جنيه للبيع، و 2174.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 في مصر عند 1639.25 جنيه للبيع، و 1630.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب بداية تعاملات اليوم ليسجل 30600 جنيها للبيع، و 30440 جنيها للشراء.

سعر الذهب المحلي

وتشير التوقعات إلى تزايد سعر الذهب في مصر، بشكل قياسي خلال عام 2025، وذلك بدعم من استمرار التوترات الجيوسياسية، الأمر الذي سيدعم ارتفاع سعر الذهب العالمي، بالإضافة إلى عدم التأكد بشأن مستقبل سعر الصرف.