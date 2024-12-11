منافس الأهلي المنتظر، موعد مباراة باتشوكا مع بوتافوجو بكأس إنتركونتيننتال والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:49 مساءً - إنتركونتيننتال، تتجه الأنظار اليوم الأربعاء نحوملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث مباراة بوتافوجو البرازيلي مع باتشوكا المكسيكي، في ربع نهائي كأس أبطال القارات للأندية "كأس إنتركونتيننتال" 2024، التي تستضيف قطر.

باتشوكا المكسيكي بطل دوري أبطال كونكاكاف (اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) مع بوتافوجو البرازيلي، المتوج بلقب كوبا ليبرتادوريس (دوري أبطال أمريكا الجنوبية)، في مباراة نارية يتأهل الفائز منها لمواجهة الأهلي بالدور قبل النهائي لكأس إنتر كونتيننتال

يوتافوجو البرازيلي، كلمتك

لقاء باتشوكا وبوتافوجو “ديربي الأمريكتين”

وأطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على تلك المباراة لقب الديربي الأمريكي، حيث قام بتقسيم مباريات البطولة إلى بطولات مصغرة، ففاز الأهلي بلقب كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي، بعد تغلبه على العين الإماراتي (3-0)، في القاهرة أواخر أكتوبر الماضي.

موعد مباراة بوتافوجو ضد باتشوكا، كلمتك

موعد مباراة بوتافوجو وباتشوكا في كأس إنتركونتيننتال

موعد مباراة بوتافوجو وباتشوكا في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال اليوم الأربعاء 11 ديسمبر على ستاد 974 بقطر، وتنطلق أحداثها في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

الفائز من مباراة اليوم بين باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي، سيواجه الأهلي يوم السبت المقبل، على نفس الملعب في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال

موعد مباراة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال

وتقام مباراة الأهلي والفائز من ديربي الأمريكتين يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما يحتضن اللقاء ملعب 974 بالدوحة.

كما تعتبر شبكة قنوات بي إن سبورت هي الوكيل الحصري لنقل مباريات البطولة، وسيتم بث المباراة عبر قنواتها.

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