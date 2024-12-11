الرياضة - 11:58 - برئاسة مدبولي.. بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي لبحث عدد من الموضوعات الهامة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:58 صباحاً - ترأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية وغيرها علي أجندة الحكومة، إضافة لاستعرض سبل تنفيذ التكليفات الرئاسية الموكله للحكومة بالشكل الأمثل وفي توقيتات مناسبة.

ومن المقرر أن يبحث مجلس الوزارء، خلال اجتماعه عددا من الموضوعات ومنها جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاوروبية ومشاركة رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي فى منتدى الدوحة 2024 بجانب زيارة رئيس الوزراء لمحافظة بورسعيد لمتابعة المشروعات فضلا عن متابعة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم، والاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بجانب متابعة ضبط حركة الاسواق، وتوافر السلع الغذائية، و استكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوي محافظات الجمهورية اضافة لملفات زيادة إجراءات الحماية الاجتماعية ورعاية المواطنين الاكثر احتياجًا وأيضا ملفات تطوير التعليم والصحة إضافة إلى التنمية الشاملة والاستثمارات وزيادة الصادرات وتوطين الصناعات ضمن مخطط ورؤية مصر 2030.

كما يتابع المجلس أيضا ما تم من اجراءات سابقة بشأن ملفات الاستثمار والصناعة والتصدير وزيادة الرقعة الزراعة وإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين ومظلة الضمان الاجتماعي والملف الضريبي، وملفات التطوير بقطاعات الدولة المختلفة والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.