الرياضة - 11:58 - سعر الذهب في مصر.. «الأصفر» يتراجع بقيمة 10 ‏جنيهات وعيار 21 يسجل هذا الرقم (تحديث مباشر)‏ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:58 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. شهد سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 تراجعاً في سوق الصاغة بـ مصر، وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3800 جنيه للبيع، و3780 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

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سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24، سجل اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 نحو 4342.75 جنيه للبيع، و4320 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22، سجل اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 نحو3981 جنيها للبيع، و3960 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21، سجل اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 نحو 3800 جنيه للبيع، و3780 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18، سجل اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 نحو 3257.25 جنيه للبيع، و3240 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14، سجل اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 نحو 2533.25 جنيه للبيع، و2520 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12، سجل اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 نحو 2171.5 جنيه للبيع، و2160 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9، سجل اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 نحو 1628.5 جنيه للبيع، و1620 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب، سجل اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 نحو 30400 جنيه للبيع، و30240 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب، سجل اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 نحو 2688.4 دولار للبيع، و 2686.9 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب اليوم

- سعر الذهب عيار 24 بقيمة 4342 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

- سعر الذهب عيار 21 بقيمة 3800 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

- سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3257 جنيها للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

- سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء بقيمة 30400 جنيه.

- سعر الذهب عالميا اليوم الأربعاء، سجل 2691 دولارا للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.