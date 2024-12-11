الرياضة - 11:39 - باقي كام يوم؟.. موعد بدء شهر رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:39 صباحاً - شهر رمضان 2025.. أعلنت دار الإفتاء المصرية أن من المقرر استطلاع هلال شهر رمضان 2025 في نهاية شهر شعبان 1446، ولكن وفقاً لـ الحسابات الفلكية، يكون أول أيام شهر رمضان 2025 في بداية شهر مارس المقبل.

شهر رمضان 2025

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موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2025

قالت دار الإفتاء المصرية أن استطلاع هلال شهر رمضان 2025، يكون عقب صلاة المغرب يوم 29 شعبان 1446، ويكون ذلك الموعد الرسمي لـ قدوم شهر رمضان 2025.

وتتفاوت ساعات الصيام في شهر رمضان 2025 بالدول الإسلامية، ففي الأيام الأولى، ستكون ساعات الصيام أقصر، حيث تقدر بقرابة 13 ساعة في العديد من الدول العربية.

وتزداد ساعات الصيام في شهر رمضان 1446مع تقدم الأيام، تدريجيا لتقترب من 14 ساعة مع نهاية الشهر المبارك.

موعد بدء شهر رمضان 2025

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية أن أول أيام شهر رمضان 2025، من المقرر أن يكون في بداية شهر مارس، الموافق 1 مارس 2025 المقبل.

ويكون عدد أيام شهر رمضان 2025، وفقاً للحسابات الفلكية 29 يوما وليس 30 يومًا، وبذلك يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأحد 30 مارس 2025.

صيام شهر رمضان 2025

ويعد شهر رمضان، شهر الصيام وتلاوة القرآن، شهر العتق من النيران والغفران، شهر الصدقات والإحسان، شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، وتضاعف فيه الحسنات، وترفع فيه الدرجات».