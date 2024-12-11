ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:23 صباحاً - ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا، يتصدر ليفاندوفسكي نجم برشلونة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم الأربعاء.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم



1 روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 7 أهداف.

2 فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، 5 أهداف.

3 رافينيا، برشلونة، 5 أهداف.

4 هاري كين، بايرن ميونخ، 5 أهداف.

5 إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 5 أهداف.

6 فلوريان فيرتز، باير ليفركوزن، 5 أهداف.

7 فيكتور جيوكيريس، سبورتينج لشبونة، 5 أهداف.

8 سيرهو جيراسي، بوروسيا دورتموند، 4 أهداف.

9 جوناثان ديفيد، ليل، 4 أهداف.

10 جيمي بينو، بوروسيا دورتموند، 4 أهداف.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

أتليتكو مدريد ضد سلوفان براتيسلافا - الساعة 7:45 مساءً - قناة بي إن سبورت 3 HD

ليل ضد شتورم جراتس - الساعة 7:45 مساءً - قناة بي إن سبورت 4 HD

شتوتجارت ضد يونج بويز - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 6 HD

آرسنال ضد موناكو - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 4 HD

يوفنتوس ضد مانشستر سيتي - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 3 HD

ميلان ضد سرفينا زافيزدا - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 5 HD

بنفيكا ضد بولونيا - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 7 HD

بوروسيا دورتموند ضد برشلونة - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 1HD

فينورد ضد سبارتا براغا - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 8 HD

ترتيب دوري أبطال أوروبا حتى الآن:

ليفربول الإنجليزي (18 نقطة)

باير ليفركوزن الألماني (13 نقطة)

أستون فيلا الإنجليزي (13 نقطة)

إنتر ميلان الإيطالي (13 نقطة)

ستاد بريست الفرنسي (13 نقطة)

برشلونة الإسباني (12 نقطة)

بروسيا دورتموند الألماني (12 نقطة)

بايرن ميونخ الألماني (12 نقطة)

أتالانتا الإيطالي (11 نقطة)

آرسنال الإنجليزي (10 نقاط)

موناكو الفرنسي (10 نقاط)

سبورتنج لشبونة البرتغالي (10 نقاط)

ليل الفرنسي (10 نقاط)

كلوب بروج البلجيكي (10 نقاط)

بنفيكا البرتغالي (9 نقاط)

أتلتيكو مدريد الإسباني (9 نقاط)

ميلان الإيطالي (9 نقاط)

ريال مدريد الإسباني (9 نقاط)

سيلتيك الإسكتلندي (9 نقاط)

مانشستر سيتي الإنجليزي (8 نقاط)

آيندهوفن الهولندي (8 نقاط)

يوفنتوس الإيطالي (8 نقاط)

دينامو زغرب الكرواتي (8 نقاط)

باريس سان جيرمان الفرنسي (7 نقاط)

فينورد الهولندي (7 نقاط)

شتوتجارت الألماني (4 نقاط)

شاختار الأوكراني (4 نقاط)

سبارتا براج التشيكي (4 نقاط)

شتورم جراتز النمساوي (3 نقاط)

جيرونا الإسباني (3 نقاط)

النجم الأحمر الصربي (3 نقاط)

رد بول سالزبورج النمساوي (3 نقاط)

بولونيا الإيطالي (نقطة واحدة)

لايبزيج الألماني (بلا نقاط)

سلوفان براتيسلافا السلوفاكي (بلا نقاط)

يونج بويز السويسري (بلا نقاط)

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