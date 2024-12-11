الرياضة - 11:19 - كولر يحضر مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي في كأس الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:19 صباحاً - طلب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء، حضور مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي، المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم على استاد 974 في ربع نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول اليوم الأربعاء في دولة قطر، وذلك استعدادًا لخوض منافسات مباراة نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال السبت القادم أمام الفائز من بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي.

ومن المقرر أن يبدأ برنامج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في اليوم الأول بقطر، في الساعة الحادية عشرة صباحًا بتناول وجبة الإفطار، ثم التحرك إلى ملعب التدريب في الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

وينطلق مران الأهلي الأول في قطر في الساعة الثالثة عصرًا، وعقب ختام المران، يعود الفريق إلى فندق الإقامة، لتناول وجبة الغداء في السادسة مساء.