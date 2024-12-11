الأعلى للجامعات: إنشاء وحدات حقوق الإنسان في عدد من الجامعات - أخبار كلمتك

الأعلى للجامعات: إنشاء وحدات حقوق الإنسان في عدد من الجامعات - أخبار كلمتك

كلية التربية الفنية بجامعة حلوان تشارك في معرض تراثنا للحرف اليدوية - أخبار كلمتك

كلية التربية الفنية بجامعة حلوان تشارك في معرض تراثنا للحرف اليدوية - أخبار كلمتك

إنهيار مستمر للريال اليمني في العاصمة عدن .. (اخر تحديث لأسعار الصرف) - أخبار كلمتك

إنهيار مستمر للريال اليمني في العاصمة عدن .. (اخر تحديث لأسعار الصرف) - أخبار كلمتك

بالصور .. إفتتاح المبنى الجديد لنادي وحدة عدن الرياضي - أخبار كلمتك

بالصور .. إفتتاح المبنى الجديد لنادي وحدة عدن الرياضي - أخبار كلمتك

المشاط: انعقاد الدورة الأولى للجنة المُشتركة المصرية البولندية يعكس حرص البلدين على التقارب - أخبار كلمتك

المشاط: انعقاد الدورة الأولى للجنة المُشتركة المصرية البولندية يعكس حرص البلدين على التقارب - أخبار كلمتك

شروط الحصول على أراضي الإسكان المتوسط في 8 مدن.. المقدم كام؟ - أخبار كلمتك

شروط الحصول على أراضي الإسكان المتوسط في 8 مدن.. المقدم كام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:20 - الطقس الآن.. الأرصاد تحذر المواطنين من البرد والشبورة - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:20 - الطقس الآن.. الأرصاد تحذر المواطنين من البرد والشبورة - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:20 - التعبئة والإحصاء: 10.2% ارتفاعا في قيمة صادرات سبتمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:20 - التعبئة والإحصاء: 10.2% ارتفاعا في قيمة صادرات سبتمبر 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أحن أخت في الدنيا».. أكرم حسني يهنئ شقيقته بعيد ميلادها |صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أحن أخت في الدنيا».. أكرم حسني يهنئ شقيقته بعيد ميلادها |صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بإطلالة ملفتة.. شيرين رضا تخطف الأنظار في حفل عشاء «يانجو بلاي» بمهرجان البحر الأحمر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بإطلالة ملفتة.. شيرين رضا تخطف الأنظار في حفل عشاء «يانجو بلاي» بمهرجان البحر الأحمر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 11:19 - كولر يحضر مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي في كأس الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 11:19 - كولر يحضر مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي في كأس الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:19 - كولر يحضر مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي في كأس الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:19 صباحاً - طلب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء، حضور مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي، المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم على استاد 974 في ربع نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول اليوم الأربعاء في دولة قطر، وذلك استعدادًا لخوض منافسات مباراة نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال السبت القادم أمام الفائز من بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي.

ومن المقرر أن يبدأ برنامج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في اليوم الأول بقطر، في الساعة الحادية عشرة صباحًا بتناول وجبة الإفطار، ثم التحرك إلى ملعب التدريب في الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

وينطلق مران الأهلي الأول في قطر في الساعة الثالثة عصرًا، وعقب ختام المران، يعود الفريق إلى فندق الإقامة، لتناول وجبة الغداء في السادسة مساء.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 08:46 - حدث وأنت نائم| ارتفاع ضحايا عقار العباسية المنهار ‏لـ8 أشخاص.. وحبس المخرج عمر زهران عامين في ‏قضية «مجوهرات شاليمار»‏ - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق