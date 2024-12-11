لبنان يستنكر احتلال إسرائيل للمنطقة العازلة بالجولان السوري - أخبار كلمتك

لبنان يستنكر احتلال إسرائيل للمنطقة العازلة بالجولان السوري - أخبار كلمتك

مسؤولون أمريكيون: إدارة بايدن تتواصل مع هيئة تحرير الشام - أخبار كلمتك

مسؤولون أمريكيون: إدارة بايدن تتواصل مع هيئة تحرير الشام - أخبار كلمتك

موعد أول مران للفتح السعودي تحت قيادة جوميز - أخبار كلمتك

موعد أول مران للفتح السعودي تحت قيادة جوميز - أخبار كلمتك

مذيع بارز مخاطبا الجنوبيين: كيف تقومون بهذا الأمر في الشمال وترفضون الوحدة اليمنية بإصرار؟ - أخبار كلمتك

مذيع بارز مخاطبا الجنوبيين: كيف تقومون بهذا الأمر في الشمال وترفضون الوحدة اليمنية بإصرار؟ - أخبار كلمتك

خلاف مالي يتسبب بمقتل مواطن في المحويت - أخبار كلمتك

خلاف مالي يتسبب بمقتل مواطن في المحويت - أخبار كلمتك

وزير العمل: الدولة حريصة على توفير وظائف لائقة للشباب ودعمهم لإقامة مشروعات صغيرة - أخبار كلمتك

وزير العمل: الدولة حريصة على توفير وظائف لائقة للشباب ودعمهم لإقامة مشروعات صغيرة - أخبار كلمتك

خالد عبد الغفار: القيادة السياسية تضع ملف الصحة على رأس أولوياتها - أخبار كلمتك

خالد عبد الغفار: القيادة السياسية تضع ملف الصحة على رأس أولوياتها - أخبار كلمتك

برنامج عمل الرئيس السيسي في أيرلندا - أخبار كلمتك

برنامج عمل الرئيس السيسي في أيرلندا - أخبار كلمتك

الجهاز الفني للأهلي يحضر مباراة بوتافوجو وباتشوكا في كأس الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

الجهاز الفني للأهلي يحضر مباراة بوتافوجو وباتشوكا في كأس الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

جوميز يصل الزمالك لقيادة التدريب الأخير ووداع لاعبيه - أخبار كلمتك

جوميز يصل الزمالك لقيادة التدريب الأخير ووداع لاعبيه - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 10:39 - «زيارة مقبولة».. تعرف على أسعار وبرامج عمرة رجب 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 10:39 - «زيارة مقبولة».. تعرف على أسعار وبرامج عمرة رجب 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:39 - «زيارة مقبولة».. تعرف على أسعار وبرامج عمرة رجب 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:39 صباحاً - عمرة شهر رجب 2025.. كشفت شركات السياحة عن أسعار وبرامج عمرة شهر رجب 2025، وذلك تزامناً مع زيادة إقبال المواطنين على أداء مناسك العمرة خلال الفترة الحالية.

عمرة شهر رجب 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص عمرة شهر رجب 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار وبرامج عمرة رجب 2025

أسعار عمرة شهر رجب 2025

أوضحت شركات السياحة أن أسعار عمرة شهر رجب 2025، تختلف حسب الغرفة، وهم كالآتي:

سعر عمرة رجب 2025 في الغرفة الرباعية للشخص الواحد، بلغ نحو 28.500 جنيه.

سعر عمرة رجب 2025 في الغرفة الثلاثية للشخص الواحد، بلغ نحو 30.500 جنيه.

سعر عمرة رجب 2025 في الغرفة الثنائية للشخص الواحد، بلغ نحو 32.700 جنيه.

أسعار وبرامج عمرة رجب 2025

برامج عمرة شهر رجب 2025

وحددت شركات السياحة البرامج المتاحة لـ عمرة شهر رجب 2025، وهم كالتالي:

البرنامج الأول لـ عمرة شهر رجب 2025

يتضمن البرنامج الأول لـ عمرة شهر رجب 2025: 10 ليال في مكة المكرمة، 4 في المدينة المنورة، ويبلغ سعره نحو 28.950 جنيها للفرد في الغرفة الرباعية».

البرنامج الثاني لـ عمرة شهر رجب 2025

يتضمنالبرنامج الثاني لـ عمرة شهر رجب 2025: 10 ليال في مكة، 4 ليالي في المدينة المنورة، ويبلغ سعره نحو 31.950 جنيها للفرد في الغرفة الرباعية».

أسعار وبرامج عمرة رجب 2025

البرنامج الثالث لـ عمرة شهر رجب 2025

يتضمن البرنامج الثالث لـ عمرة شهر رجب 2025: 9 ليال موزعة بين 5 في مكة و4 في المدينة، ويبلغ سعره نحو 31.400 جنيها للفرد في الغرفة الرباعية».

البرنامج الرابع لـ عمرة شهر رجب 2025

يتضمن البرنامج الرابع عمرة شهر رجب 2025: 5 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، ويبلغ سعره نحو 33.500 جنيها للفرد في الغرفة الرباعية».

أسعار وبرامج عمرة رجب 2025

عمرة رجب 2024

- زيارة مزارات المدينة المنورة ومكة المكرمة.

- انتقالات داخلية باستخدام حافلات حديثة.

- وجود مشرف ذو خبرة عالية.

- رسوم التأشيرة وباركود وزارة السياحة.

- تذاكر الطيران على خطوط السعودي ومصر للطيران من/ إلى القاهرة، جدة، والمدينة.

- الأوراق المطلوبة لعمرة شهر رجب 2024: «جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة، وصورتين شخصية بحجم 6x4 بخلفية بيضاء».

اقرأ أيضاً
أسعار وبرامج عمرة رجب 2025

بعد حضورها مهرجان البحر الأحمر 2024.. زينة تنشر صورتها أثناء تأدية مناسك العمرة

عمرة رجب 2025 | أبرز البرامج المتاحة والأسعار

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

اليوم، الجونة يستضيف سموحة بكأس الرابطة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق