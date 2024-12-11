الرياضة - 10:39 - «زيارة مقبولة».. تعرف على أسعار وبرامج عمرة رجب 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:39 صباحاً - عمرة شهر رجب 2025.. كشفت شركات السياحة عن أسعار وبرامج عمرة شهر رجب 2025، وذلك تزامناً مع زيادة إقبال المواطنين على أداء مناسك العمرة خلال الفترة الحالية.

عمرة شهر رجب 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص عمرة شهر رجب 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار عمرة شهر رجب 2025

أوضحت شركات السياحة أن أسعار عمرة شهر رجب 2025، تختلف حسب الغرفة، وهم كالآتي:

سعر عمرة رجب 2025 في الغرفة الرباعية للشخص الواحد، بلغ نحو 28.500 جنيه.

سعر عمرة رجب 2025 في الغرفة الثلاثية للشخص الواحد، بلغ نحو 30.500 جنيه.

سعر عمرة رجب 2025 في الغرفة الثنائية للشخص الواحد، بلغ نحو 32.700 جنيه.

برامج عمرة شهر رجب 2025

وحددت شركات السياحة البرامج المتاحة لـ عمرة شهر رجب 2025، وهم كالتالي:

البرنامج الأول لـ عمرة شهر رجب 2025

يتضمن البرنامج الأول لـ عمرة شهر رجب 2025: 10 ليال في مكة المكرمة، 4 في المدينة المنورة، ويبلغ سعره نحو 28.950 جنيها للفرد في الغرفة الرباعية».

البرنامج الثاني لـ عمرة شهر رجب 2025

يتضمنالبرنامج الثاني لـ عمرة شهر رجب 2025: 10 ليال في مكة، 4 ليالي في المدينة المنورة، ويبلغ سعره نحو 31.950 جنيها للفرد في الغرفة الرباعية».

البرنامج الثالث لـ عمرة شهر رجب 2025

يتضمن البرنامج الثالث لـ عمرة شهر رجب 2025: 9 ليال موزعة بين 5 في مكة و4 في المدينة، ويبلغ سعره نحو 31.400 جنيها للفرد في الغرفة الرباعية».

البرنامج الرابع لـ عمرة شهر رجب 2025

يتضمن البرنامج الرابع عمرة شهر رجب 2025: 5 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، ويبلغ سعره نحو 33.500 جنيها للفرد في الغرفة الرباعية».

عمرة رجب 2024

- زيارة مزارات المدينة المنورة ومكة المكرمة.

- انتقالات داخلية باستخدام حافلات حديثة.

- وجود مشرف ذو خبرة عالية.

- رسوم التأشيرة وباركود وزارة السياحة.

- تذاكر الطيران على خطوط السعودي ومصر للطيران من/ إلى القاهرة، جدة، والمدينة.

- الأوراق المطلوبة لعمرة شهر رجب 2024: «جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة، وصورتين شخصية بحجم 6x4 بخلفية بيضاء».