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الرياضة - 10:39 - سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بالمصنعية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:39 - سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بالمصنعية - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:39 - سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بالمصنعية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:39 صباحاً - سعر الذهب.. شهد سعر الذهب اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، حالة من الاستقرار الملحوظ داخل أسواق الصاغة المصرية.

سعر الذهب

ويستعرض موقع كلمتك، لزواره ومتابعيه خلال السطور التالية، سعر الذهب اليوم في مصر بالمصنعية، وذلك وفق خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب بالمصنعية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر الذهب عيار 24 خلال منتصف تعاملات اليوم نحو 4392.75 جنيه للبيع، و 4370 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بينما وصل سعر الذهب عيار 22 الآن إلى 4031جنيه للبيع، و 4010 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

أما عن سعر الذهب عيار 21 فبلغ الآن في السوق المحلي نحو 3850 جنيها للبيع، و 3830جنيها للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 18

فيما سجل سعر الذهب عيار 18 الآن نحو 3307.25 جنيه للبيع، و 3290 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

ووصل سعر الذهب عيار 14 خلال تعاملات اليوم إلى 2583.25 جنيه للبيع، و 2570 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

أما عن سعر الذهب عيار 12 فسجل نحو 2221.5 جنيه للبيع، و 2210 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 9

وصل سعر الذهب عيار 9 خلال تعاملات اليوم إلى 1678.5جنيه للبيع، و 1670جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

كما بلغ سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي نحو 30400 جنيها للبيع، و 30240 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

في حين سجل سعر أوقية الذهب عالميا نحو 2692.36 دولار للبيع، و2691.63 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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