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الكرة الطائرة، الأهلي يواجه بطل إيران في بطولة العالم للأندية - أخبار كلمتك

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الكرة الطائرة، الأهلي يواجه بطل إيران في بطولة العالم للأندية - أخبار كلمتك

الكرة الطائرة، الأهلي يواجه بطل إيران في بطولة العالم للأندية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:28 صباحاً - الكرة الطائرة، يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني فرناندو مونزو، مواجهة قوية، اليوم الأربعاء، أمام فريق فولاد سيرجان بطل إيران، في الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة العالم للأندية المقامة حاليا في البرازيل.

موعد مباراة الأهلي وبطل إيران

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام بطل إيران في الـ3 عصرا بتوقيت القاهرة.

الأهلي يفوز على بطل البرازيل

وكان الأهلي قد حقق الفوز أمس أمام برايا كلوب البرازيلي مستضيف البطولة بنتيجة (3-1).

ويختتم الأهلي مشاركته في دور المجموعات يوم السبت المقبل أمام بطل إيطاليا كوتشيني لوبي تشيڤيتانوڤا.

قائمة الأهلي في مونديال الكرة الطائرة

وتضم قائمة الأهلي في البطولة 14 لاعبا وهم:

 عبد الله عبد السلام - عبد عبد الحليم عبو - أحمد صلاح - عبد الرحمن سعودي - محمد عسران - عبد الرحمن الحسيني - حسام يوسف - محمد رمضان - سيف عابد - محمد عثمان - خالد عادل - إسلام عبد السميع - زياد أسامة - يوندر جارسيا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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