الرياضة - 08:46 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 (تحديث لحظي) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:46 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. استقر سعر الذهب في محلات الصاغة بمصر صباح اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، بعد آخر ارتفاع سجله أمس الثلاثاء، فتراجع سعر الذهب عيار 21 عند مستوى 3800 جنيه للبيع، و3780 جنيها للشراء، وهو العيار الأكثر مبيعا في مصر.

سعر الذهب اليوم

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4342.75 جنيه 4320 جنيها عيار 22 3981 جنيها 3960 جنيها عيار 21 3800 جنيها 3780 جنيها عيار 18 3257.25 جنيه 3240 جنيها عيار 14 2533.25 جنيه 2520 جنيها عيار 12 2171.5 جنيه 2160 جنيها

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 في مصر بداية تعاملات اليوم عند 4342.75 جنيه للبيع، و4320 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 استقرارا داخل محلات الصاغة عند 3981 جنيها للبيع، و3960 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر، الأكثر مبيعا عند 3800 جنيه للبيع، و3780 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في السوق المحلي حالة من الثبات عند 3257.25 جنيه للبيع، و3240 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

استقر سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي بداية تعاملات اليوم عند 2533.25 جنيه للبيع، و2520 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر استقرارا عند 2171.5 جنيه للبيع، و2160 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في مصر حالة من الاستقرار عند 1628.5 جنيه للبيع، و1620 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب بداية تعاملات اليوم ليسجل 30400 جنيه للبيع، و30240 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر لتسجل 2688.4 دولار للبيع، و 2686.9 دولار للشراء.