الرياضة - 08:46 - حدث وأنت نائم| ارتفاع ضحايا عقار العباسية المنهار ‏لـ8 أشخاص.. وحبس المخرج عمر زهران عامين في ‏قضية «مجوهرات شاليمار»‏ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:46 صباحاً - شهدت الساعات الماضية، العديد من القضايا والحوادث، التي أثارت الرأي العام، أبرزها ارتفاع عدد ضحايا عقار العباسية المنهار لـ 8 أشخاص، وعمرو دياب يستأنف على حكم تغريمه 200 جنيه، وقرار قضائي ضد المخرج عمر زهران بعد اتهامه بسرقة شاليمار شربتلي، وغيرها، وسنعرضها في هذا التقرير.

عمرو دياب يستأنف على حكم تغريمه 200 جنيه

تقدم المحامي أشرف عبد العزيز، دفاع الفنان عمرو دياب باستئناف على الحكم الصادر ضد موكله بتغريمه 200 جنيه، في واقعة صفع الشاب سعد أسامة التي شهدتها منطقة التجمع، كما حددت المحكمة المختصة جلسة 12 فبراير المقبل لنظر أولى جلسات الاستئناف.

ومن جانبه، قال دفاع الشاب سعد أسامة، إنه تقدم باستئناف على الحكم الصادر بتعويض موكله مبلغ 10 آلاف جنيه من الفنان عمرو دياب، كما تقدم بطلب للنيابة العامة بالاستئناف على حكم تغريم عمرو دياب 200 جنيه في قضية التعدي على الشاب سعد أسامة، كما حددت المحكمة المختصة جلسة 12 فبراير لنظر أولى جلسات الاستئناف.

وقررت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، السبت الماضي، تغريم الفنان عمرو دياب 200 جنيه، وبراءة سعد أسامة وتعويضه 10 آلاف جنيه في واقعة الصفع.

قرار قضائي ضد المخرج عمر زهران بعد اتهامه بسرقة شاليمار شربتلي

قضت محكمة جنح جنوب الجيزة، بمعاقبة المخرج عمر زهران في قضية اتهامه بالاستيلاء على مشغولات ذهبية مملوكة للفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، بالسجن عامين مع الشغل، وبراءة المتهم الثاني “المساعد الخاص به”.

وخلال الجلسة الماضية قال المخرج عمر زهران أمام المحكمة: "أنا يا فندم راجل مريض سكر وقلب وضغط، وتم ضبطي بطريقة غريبة في الشارع، ولم أكن أفهم ما يحدث.. بعد ذلك تم تحويلي إلى النيابة بعد يوم كامل دون نوم".

وأضاف زهران: "أنا صديق المخرج خالد يوسف منذ 30 سنة، وصديق لشاليمار منذ 14 سنة، لدينا ذكريات وصور وفيديوهات كثيرة معًا، هل من المنطقي، بعد كل هذه السنين من الصداقة، أن أتحول فجأة إلى لص؟ عمري الآن يتجاوز الستين، وليس لدي أولاد ولا ورثة ولا أملك فيلا، أعيش بمفردي في شقتي، هل من المنطقي أن أسرق مجوهرات قيمتها 250 مليون جنيه؟ ماذا سأفعل بها وأين أخفيها؟ هل أنا ساذج لهذه الدرجة؟".

مسروقات زوجة المخرج خالد يوسف، المذكورة في البلاغ عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، عبارة عن أسورة ألماظ، وخاتم ألماظ، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، فضلا عن مصوغات ذهبية أخرى.

«الصلح خير».. قرار من النيابة بشأن مشاجرة محمد فؤاد وطبيب مستشفى عين شمس

أمرت النيابة العامة بحفظ التحقيقات في واقعة مشاجرة الفنان محمد فؤاد مع طبيب مستشفى عيد شمس، وذلك بعد تصالح الطرفين وتنازل كل منهما عن البلاغات المقدمة ضد الآخر.

كانت قد كشفت التحريات الأولية، أن سبب المشاجرة هو تأخر الطبيب عن إجراء الكشف الطبي على شقيق المطرب محمد فؤاد، مما أثار غضب فؤاد والمرافقين له، وتطور الأمر إلى مشادة كلامية مع الطبيب المسؤول، وتعدى عليه بالسب.

وتلقى قسم شرطة الوايلى، بلاغا حمل رقم 3747 لسنة 2024 إدارة الوايلى، من طبيب عقب تعدي المطرب محمد فؤاد عليه داخل مستشفى عين شمس التخصصي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين من خلال المعاينة أن شقيق المطرب أثناء تواجده فى المستشفى للعلاج، وقعت مشادة مع الطبيب المعالج، وتعدى الفنان عليه بسبب تأخير الكشف على شقيقه.

ارتفاع عدد ضحايا عقار العباسية المنهار لـ 8 أشخاص

انتشلت قوات الإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، جثة جديدة من أسفل عقار العباسية المنهار، ليصل عدد الضحايا لـ 8 أشخاص حتى الآن، علاوة على إصابة 3 آخرين جرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

كانت قد كشفت المعاينة الأولية للنيابة العامة، أن عقار العباسية المنهار، صباح أمس الثلاثاء، مبني على قطعة أرض منذ عام 1961، ومكون من أرضي و4 طوابق، كما تبين أن العقار صادر له قرار ترميم منذ عام 1993، ولم يصدر أي قرارات إزالة له.

انتقل فريق من النيابة العامة، إلى موقع حادث عقار العباسية المنهار صباح أمس الثلاثاء، لفحص العقار المنهار، وحصر الخسائر الناجمة عن الانهيار، فضلا عن التأكد من سلامة العقارات المجاورة عقب إخلائها بعد وقوع الحادث.

وأمرت النيابة العامة، بتشكيل لجنة هندسية لفحص عقار العباسية المنهار، والعقارات المجاورة للتأكد من عدم وجود أية تصدعات أو شروخ بالعقارات، تحسبًا لحدوث انهيار مرة آخرى بالمجاورات وحفاظًا على أرواح قاطنيها.

كما طلبت النيابة العامة، الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين لسماع أقوالهم حول الواقعة، فضلا عن التصريح بدفن جثامين المتوفيين.

كانت قد انتشلت قوات الإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، 5 جثامين من أسفل عقار العباسية المنهار، صباح أمس الثلاثاء، ليصل عدد الضحايا إلى 7 أشخاص علاوة على 3 مصابين حتى الآن، قبل أن تواصل القوات عمليات البحث عن ضحايا جدد تحت الأنقاض.