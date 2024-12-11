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الرياضة - 08:46 - الأخضر بكام؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 11 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:46 - الأخضر بكام؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 11 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:46 - الأخضر بكام؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 11 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:46 صباحاً - سعر الدولار مقابل الجنيه.. استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، صباح اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، مقارنة بآخر التحديثات على مؤشر شاشات البنوك العاملة، فسجل سعره في بنك مصر نحو 50.50 جنيه للبيع، و50.40 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه، ضمن خدمة يقدمها الموقع بشكل مستمر في مجالات متعددة، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنـــــــــا.

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 11 ديسمبر
سعر الدولار بيع شراء
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي 50.53 جنيه 50.39 جنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 50.50 جنيه 50.40 جنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي 50.50 جنيه 50.40 جنيه
سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.50 جنيه 50.40 جنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 50.50 جنيه 50.40 جنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة 50.50 جنيه 50.40 جنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد 50.50 جنيه 50.40 جنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي 49.30 جنيه 49.20 جنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني 50.50 جنيه 50.40 جنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي

- 50.53 جنيه للبيع.

- 50.39 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

- 50.50 جنيه للبيع.

- 50.40 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

- 50.50 جنيه للبيع.

- 50.40 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس

- 50.50 جنيه للبيع.

- 50.40 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

- 50.50 جنيه للبيع.

- 50.40 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

- 50.50 جنيه للبيع.

- 50.40 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد

- 50.50 جنيه للبيع.

- 50.40 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي

- 49.30 جنيه للبيع.

- 49.20 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني

- 50.50 جنيه للبيع.

- 50.40 جنيه للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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