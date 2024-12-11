نجيب محفوظ، سيرة مبدع استثنائي من كتاب الشيخ بحيري بالجمالية إلى عالمية نوبل - أخبار كلمتك

نجيب محفوظ، سيرة مبدع استثنائي من كتاب الشيخ بحيري بالجمالية إلى عالمية نوبل - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

حرس الحدود يصطدم بالاسماعيلي بكأس الرابطة اليوم - أخبار كلمتك

حرس الحدود يصطدم بالاسماعيلي بكأس الرابطة اليوم - أخبار كلمتك

موعد والقنوات الناقلة لمباراة بوتافوجو وباتشوكا في كأس الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

موعد والقنوات الناقلة لمباراة بوتافوجو وباتشوكا في كأس الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

ننشر أسماء الفائزين في المسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم.. ما قيمة الجوائز؟ - أخبار كلمتك

ننشر أسماء الفائزين في المسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم.. ما قيمة الجوائز؟ - أخبار كلمتك

مصر تؤكد لواشنطن رفضها استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا - أخبار كلمتك

مصر تؤكد لواشنطن رفضها استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا - أخبار كلمتك

ارتفاع الأبيض وبشرى عن البلدي، أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق - أخبار كلمتك

ارتفاع الأبيض وبشرى عن البلدي، أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق - أخبار كلمتك

اليوم، الجونة يستضيف سموحة بكأس الرابطة - أخبار كلمتك

اليوم، الجونة يستضيف سموحة بكأس الرابطة - أخبار كلمتك

غرق سفينة يمنية صغيرة قبالة سواحل جزيرة ميون وإنقاذ طاقمها - أخبار كلمتك

غرق سفينة يمنية صغيرة قبالة سواحل جزيرة ميون وإنقاذ طاقمها - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:46 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 (تحديث لحظي) - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:46 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 (تحديث لحظي) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

جائزة مالية تنتظر الأهلي حال الفوز بكأس التحدي في الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
جائزة مالية تنتظر الأهلي حال الفوز بكأس التحدي في الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

جائزة مالية تنتظر الأهلي حال الفوز بكأس التحدي في الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:30 صباحاً - إنتركونتيننتال، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة من العيار الثقيل، عندما يواجه الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي، في مباراة “كأس التحدي” في الدور نصف النهائي ببطولة كأس الأندية أبطال القارات “إنتركونتيننتال”. 

فيفا يخصص جائزة مالية ضخمة للفائز بكأس التحدي

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، كشف في وقت سابق عن الجائزة المالية الضخمة، التي تنتظر الفريق الفائز في مباراة نصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال (كأس التحدي) بين الأهلي والفائز من مباراة باتشوكا أمام بوتافوجو، التي تقام مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويحصل الفريق الفائز من مباراة الأهلي القادمة مع أحد فريقي باتشوكا أو بوتافوجو على 4 ملايين دولار أمريكي، فضلًا عن تأهله لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نهائي كأس إنتركونتيننتال 

فريق الكرة بالنادي الأهلي، كلمتك

موعد مباراة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال

وتقام مباراة الأهلي والفائز من ديربي الأمريكتين السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما يحتضن اللقاء ملعب 974 بالدوحة.

كما تعتبر شبكة قنوات بي إن سبورت هي الوكيل الحصري لنقل مباريات البطولة، وسيتم بث المباراة عبر قنواتها.

قائمة الأهلي لنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال 

حراسة المرمى: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يوسف ايمن، كريم الدبيس، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات وسمير محمد، محمد عبد الله.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

ليفركوزن يفوز بهدف نظيف على إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا (صور) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق