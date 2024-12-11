ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد مواجهات اليوم الأول من الجولة الـ 6 وموقف الريال والبايرن من التأهل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 02:39 صباحاً - انتهيت مباريات اليوم الأول من الجولة السادسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء الثلاثاء.

وحقق ريال مدريد الإسباني فوزًا ثمينًا خارج دياره على أتالانتا الإيطالي بنتيجة 3-2 لينعش آماله في التأهل إلى ثمن النهائي كما تغلب بايرن ميونخ الألماني على مضيفه شاختار الأوكراني بنتيجة 5-1.

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وتغلب باير ليفركوزن الألماني على حساب ضيفه إنتر ميلان الإيطالي بهدف نظيف كما فاز أستون فيلا الإنجليزي خارج ملعبه على حساب لايبزيغ الألماني بنتيجة 3-2.

كما أنعش باريس سان جيرمان الفرنسي آماله في التأهل بعد الفوز على رد بول سالزبورج النمساوي بثلاثية دون رد كما فاز كلوب بروج البلجيكي على حساب سبورتنج لشبونة البرتغالي بنتيجة 2-1.

وتغلب ستاد بريست الفرنسي على ضيفه إيندهوفن الهولندي بهدف نظيف بينما تعادل دينامو زغرب الكرواتي مع سيلتيك الإسكتلندي دون أهداف.

ويقضي نظام دوري أبطال أوروبا بتأهل أفضل 8 أندية في مرحلة الدوري من حيث الترتيب على أن تخوض الفرق بين المراكز التاسع إلى 24 مرحلة فاصلة بمواجهات إقصائية لتحديد باقي الفرق الثمانية المتأهلة.

ورفع ريال مدريد، حامل اللقب، رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثامن عشر بجدول الترتيب كما ارتفع رصيد بايرن ميونخ إلى 12 نقطة في المركز الثامن.

وتتبقى جولتان على نهاية مشوار مرحلة الدوري؛ ما يعني احتمالية دخول ريال مدريد ضمن أفضل 8 أندية حال تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة الـ15 مع تعثر بعض المنافسين.

وتبقى حظوظ بايرن ميونخ أفضل نسبيًّا حال حفاظه على المركز الثامن في آخر جولتين.

وفيما يأتي ترتيب دوري أبطال أوروبا حتى الآن:

ليفربول الإنجليزي (18 نقطة)

باير ليفركوزن الألماني (13 نقطة)

أستون فيلا الإنجليزي (13 نقطة)

إنتر ميلان الإيطالي (13 نقطة)

ستاد بريست الفرنسي (13 نقطة)

برشلونة الإسباني (12 نقطة)

بروسيا دورتموند الألماني (12 نقطة)

بايرن ميونخ الألماني (12 نقطة)

أتالانتا الإيطالي (11 نقطة)

آرسنال الإنجليزي (10 نقاط)

موناكو الفرنسي (10 نقاط)

سبورتنج لشبونة البرتغالي (10 نقاط)

ليل الفرنسي (10 نقاط)

كلوب بروج البلجيكي (10 نقاط)

بنفيكا البرتغالي (9 نقاط)

أتلتيكو مدريد الإسباني (9 نقاط)

ميلان الإيطالي (9 نقاط)

ريال مدريد الإسباني (9 نقاط)

سيلتيك الإسكتلندي (9 نقاط)

مانشستر سيتي الإنجليزي (8 نقاط)

آيندهوفن الهولندي (8 نقاط)

يوفنتوس الإيطالي (8 نقاط)

دينامو زغرب الكرواتي (8 نقاط)

باريس سان جيرمان الفرنسي (7 نقاط)

فينورد الهولندي (7 نقاط)

شتوتجارت الألماني (4 نقاط)

شاختار الأوكراني (4 نقاط)

سبارتا براج التشيكي (4 نقاط)

شتورم جراتز النمساوي (3 نقاط)

جيرونا الإسباني (3 نقاط)

النجم الأحمر الصربي (3 نقاط)

رد بول سالزبورج النمساوي (3 نقاط)

بولونيا الإيطالي (نقطة واحدة)

لايبزيج الألماني (بلا نقاط)

سلوفان براتيسلافا السلوفاكي (بلا نقاط)

يونج بويز السويسري (بلا نقاط)

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