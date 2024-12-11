ميدو يعلن رفضه تدريب الزمالك بعد جوميز ويرشح الأنسب (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 01:00 صباحاً - الزمالك، أعرب أحمد حسام ميدو عن رأيه في أزمة رحيل البرتغالي جوزيه جوميز عن تدريب نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن تفكيره في العودة لتدريب الفريق ليس واردًا في الوقت الحالي.

وأوضح ميدو خلال استضافته على قناة "أون تايم سبورتس"، أن مؤمن سليمان هو الأنسب لتولي قيادة الفريق في حال رحيل جوميز، موضحًا أن فلسفته في التدريب قريبة جدًّا من أسلوب المدرب البرتغالي.



وأشار إلى أن هناك خيارات أخرى مثل خالد جلال وطارق مصطفى، من أبناء النادي الذين يمتلكون القدرة على استكمال الموسم بنجاح، في حال تعذر تعيين مدرب أجنبي.

وأضاف ميدو أن التعاقد مع مدرب أجنبي كبير في وسط الموسم يعد أمرًا صعبًا للغاية.

واعتذر المدرب البرتغالي مؤخرًا لنادي الزمالك عن الاستمرار في تدريب الفريق، بسبب تلقيه عرضًا آخر.

جوميز يقترب من الرحيل عن الزمالك

وكانت تقارير سعودية قد كشفت عن رحيل البرتغالي جوزيه جوميز، عن تدريب صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

ووفقًا لإذاعة يو إف إم السعودية: فإن جوزيه جوميز مدرب الزمالك يوقع مع نادي الفتح السعودي.



فيما كان مصدر مطلع داخل نادي الزمالك كشف أن البرتغالي جوزيه جوميز طلب الرحيل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وأشار المصدر إلى أن جوميز طلب فسخ عقده بالتراضي مع الزمالك ودفع الشرط الجزائي.

وأضاف أن مجلس الزمالك يحاول إقناع جوميز بالاستمرار في الوقت الحالي.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري بإستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

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