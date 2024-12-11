بريست يفوز على أيندهوفن 0/1 في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 12:40 صباحاً - حقق فريق بريست الفرنسي فوزًا مثيرًا على ضيفه أيندهوفن الهولندي بهدف دون رد، مساء الثلاثاء، على ملعب فرانسيس جنيه بلي، في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

سجل اللاعب جوليان لو كاردينال هدف بريست في شباك أيندهوفن في الدقيقة 43 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة يرفع فريق ستاد بريست رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس، ويتجمد رصيد أيندهوفن عند 8 نقاط في المركز 21.

فوز أستون فيلا على لايبزيج

اقتنص أستون فيلا فوزًا مثيرًا على لايبزيج، 3 /2، مساء الثلاثاء، في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله، حيث تقدم جون ماكجين بهدف لأستون فيلا في الدقيقة الثالثة، ثم تعادل لويس أوبيندا لأصحاب الأرض في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني سجل جون دوران الهدف الثاني لأستون فيلا، وبعدها بعشر دقائق رد كريستوف بومجارتنر بهدف التعادل للايبزيج.

لكن روس باركلي سجل هدف الفوز الثمين للفريق الإنجليزي قبل خمس دقائق من النهاية.

بهذا الفوز سجل استون فيلا انتصاره الرابع مقابل تعادل وهزيمة، فيما خسر لايبزيج للمرة السادسة على التوالي.

وارتقى استون فيلا للمركز الثالث رافعا رصيده إلى 13 نقطة، وظل لايبزيج بدون رصيد في قاع الترتيب.

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