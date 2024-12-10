الرياضة - 11:14 - شبورة تصل لحد الضباب.. هيئة الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأربعاء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 11:14 مساءً - حالة الطقس غدا الأربعاء.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء 11 ديسمبر 2024، متوقعة انتشار شبورة مائية كثيفة صباحاً قد تصل لحد الضباب أحياناً.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار الطقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، غدا الأربعاء، دافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

حالة الطقس غدا الأربعاء 11 ديسمبر 2024

شبورة مائية

حذرت هيئة الأرصاد من انتشار شبورة مائية كثيفة صباحاً من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا الأربعاء 11 ديسمبر 2024

حالة البحر المتوسط

وبينت «الأرصاد» حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته خفيفة، وارتفاع الأمواج من (0.5 إلى 1) متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت الهيئة أن حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 11 ديسمبر 2024

درجات الحرارة غدا الأربعاء 11 ديسمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 22 13 العاصمة الإدارية 22 11 6 أكتوبر 23 11 بنها 22 12 دمنهور 22 13 وادي النطرون 23 11 كفر الشيخ 22 12 المنصورة 22 12 الزقازيق 23 13 شبين الكوم 22 12 طنطا 22 12 دمياط 21 15 بورسعيد 22 16 الإسماعيلية 23 09 السويس 23 10 العريش 24 11 رفح 22 08 رأس سدر 24 11 نخل 20 03 كاترين 19 02 الطور 24 11 طابا 22 09 شرم الشيخ 26 17 الإسكندرية 23 11 العلمين 21 12 مطروح 22 11 السلوم 20 09 سيوة 20 07 رأس غارب 27 14 الغردقة 28 13 سفاجا 28 15 مرسى علم 27 15 شلاتين 28 19 حلايب 27 19 أبو رماد 27 18 رأس حدربة 26 19 الفيوم 22 09 بني سويف 22 08 المنيا 23 07 أسيوط 24 08 سوهاج 25 10 قنا 29 11 الأقصر 28 08 أسوان 29 11 الوادي الجديد 26 07 أبو سمبل 28 12