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دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان يتقدم بهدف على سالزبورج بالشوط الأول - أخبار كلمتك

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دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان يتقدم بهدف على سالزبورج بالشوط الأول - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان يتقدم بهدف على سالزبورج بالشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 11:08 مساءً - دوري أبطال أوروبا، تقدم فريق باريس سان جيرمان، على نظيره سالزبورج، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة لـدوري أبطال أوروبا.

وسجل هدف التقدم لصالح باريس سام جيرمان اللاعب راموس في الدقيقة 30. 

تشكيل باريس سان جيرمان

دوناروما، حكيمي، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديس، رويز، فيتينيا، جواو نيفيز، باركولا، لي كانج إن، وجونسالو راموس.
تشكيل سالزبورج 

شلاجر، بايدو، كابالدو، بيدستورب، راتكوف، جورنا دواث، جيندو، جلوخ، نيني، ييو، وديديتش.

ويحتل  باريس سان جيرمان المركز 25 برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد سالزبورج المركز 32 برصيد ثلاث نقاط.

ويتأهل أول 8 أندية في جدول الترتيب بمرحلة الدوري مباشرة إلى دور الـ16 بينما تخوض الفرق في المراكز من 9 إلى 24 مباريات فاصلة ليكمل عقد ثمن النهائي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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