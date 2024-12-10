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شوط أول سلبي بين ليفركوزن وإنترميلان في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

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شوط أول سلبي بين ليفركوزن وإنترميلان في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين ليفركوزن وإنترميلان في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 11:08 مساءً - دوري أبطال أوروبا، انتهى الشوط الأول من مباراة باير ليفركوزن الألماني وإنتر ميلان الإيطالي بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا. 

 

تشكيل باير ليفركوزن

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تشكيل إنتر ميلان  

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نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دوري بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

وستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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