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"فيفا" يعتمد القائمة الدولية للحكام المصريين - أخبار كلمتك

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"فيفا" يعتمد القائمة الدولية للحكام المصريين - أخبار كلمتك

"فيفا" يعتمد القائمة الدولية للحكام المصريين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 11:08 مساءً - لجنة الحكام، اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائمة الحكام الدوليين المصريين في عام 2025 والتي ضمت حكام الساحة أمين عمر، محمد معروف، محمود ناجي، محمود البنا، محمود بسيوني، حمادة القلاوي وأحمد الغندور، والمحكمتين شاهندا المغربي ونورا سمير. 

محمد معروف وأمين عمر، كلمتك
محمد معروف وأمين عمر، كلمتك

وعلى صعيد الحكام المساعدين، ضمت القائمة الدولية محمود أبو الرجال، أحمد حسام طه، يوسف البساطي، أحمد توفيق طلب، سمير جمال، سامي هلهل ومحمد مجدي سليمان، والمحكمات يارا عاطف، جمالات أحمد، مي حسن وآمال حسن حسين. 

وضمت القائمة الدولية حكام تقنية الفيديو "VAR" محمود عاشور، طارق مجدي، عمرو الشناوي، حسام عزب، وائل فرحان، محمود أبو الرجال وعبد العزيز السيد. كما ضمت القائمة الدولية حكام كرة الصالات أحمد حمدي، أحمد جمال، مبروك نبيل وطارق عبد السلام وحكام الكرة الشاطئية إبراهيم محجوب، خالد السيد، هاني خيري ومحمد عزازي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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