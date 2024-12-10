وفد السفارة المصرية في قطر يستقبل بعثة الأهلي ‏ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:53 مساءً - الأهلي، استقبل وفد من السفارة المصرية في قطر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب رئيس الأحمر، بعد وصولها إلى مطار ‏حمد الدولي.

وتابع وفد السفارة مع الجهاز الإداري إنهاء كافة إجراءات الوصول والانتقال إلى فندق الإقامة، وأكدوا بذل كافة الجهود الممكنة لتوفير ‏الأجواء المناسبة للبعثة.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، رئيس الأحمر، قد وصلت إلى فندق إقامة البعثة في الدوحة، وذلك في إطار الاستعداد لخوض مباراة نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال المقرر لها يوم 14 ديسمبر الجاري.

وحرص عدد من جماهير النادي الأهلي على استقبال الفريق أمام فندق إقامة البعثة لتقديم الدعم للاعبين لحثهم على تحقيق الفوز في نصف النهائي والتأهل للمباراة النهائية من البطولة.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، رئيس الأحمر، إلى العاصمة القطرية الدوحة ‏.

واستقبل وفد رسمي من النادي الأهلي برئاسة سمير عدلي اليوم بعثة فريق الكرة التي وصلت العاصمة الدوحة منذ قليل، حيث غادر عدلي أمس القاهرة الي قطر وبرفقته عدد من مسؤولي النادي من أجل الاطمئنان علي كافة الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة كأس الإنتركونتيننتال الرسمية.

قائمة الأهلي لنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال

حراسة المرمى: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يوسف ايمن، كريم الدبيس، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات وسمير محمد، محمد عبدالله.

عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون اليوم قبل مران الفريق من أجل مناقشة الترتيبات النهائية الخاصة بالوحدات التدريبية وبرنامج مران الفريق في الدوحة، حيث يتدرب الأهلي ثلاث مرات في قطر قبل خوض نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال السبت القادم.

أكد مصدر داخل الأهلي أن مصطفى شوبير حارس مرمي الفريق سيعود إلى التدريبات الجماعية عقب مباريات كأس الإنتركونتيننتال التي يغيب عنها بسبب الإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة نصف نهائي كأس انتركونتيننتال السبت القادم في قطر أمام الفائز من بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي.

موعد مباراة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال

وتقام مباراة الأهلي والفائز من ديربي الأمريكتين يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما يحتضن اللقاء ملعب 974 بالدوحة.

كما تعتبر شبكة قنوات بي إن سبورت هي الوكيل الحصري لنقل مباريات البطولة، وسيتم بث المباراة عبر قنواتها.

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