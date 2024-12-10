بيراميدز يخوض أول تدريباته الجماعية في تونس قبل مواجهة الترجي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:28 مساءً - أدى فريق نادي بيراميدز أول تدريباته الجماعية في تونس، اليوم، استعدادا لخوض مباراة الترجي في إطار لقاءات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ويحل نادي بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الترجي في التاسعة من مساء السبت على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وأقيم المران على ملعب رادس الفرعي في العاصمة التونسية واستمر لمدة ساعة ونصف في أجواء غاية في البرودة، بمشاركة جميع لاعبي الفريق بما فيهم الثلاثي أحمد الشناوي وإبراهيم عادل وصديق إيجولا، وباستثناء الثنائي محمد رضا بوبو وبلاتي توريه بعد خضوعهما لتدريب تأهيلي من الإصابة في فندق الإقامة.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق مرانه الثاني في الثانية عشرة من ظهر الأربعاء على ملعب رادس الفرعي، قبل البدء في مرحلة الإعداد الأخيرة للقاء.

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