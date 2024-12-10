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رئيس فريق البنك الأهلي يكشف لـ "كلمتك" حقيقة انتقال أسامة فيصل للقلعة الحمراء (فيديو) - أخبار كلمتك

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رئيس فريق البنك الأهلي يكشف لـ "كلمتك" حقيقة انتقال أسامة فيصل للقلعة الحمراء (فيديو) - أخبار كلمتك

رئيس فريق البنك الأهلي يكشف لـ "كلمتك" حقيقة انتقال أسامة فيصل للقلعة الحمراء (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:28 مساءً - كشف اللواء أشرف نصار، رئيس فريق البنك الأهلي، حقيقة ما يتردد حول مفاوضات النادي الأهلي للحصول على خدمات أسامة فيصل مهاجم الفريق.

وقال أشرف نصار في تصريحات خاصة لـ"كلمتك": الأهلي لم يقدم عرضا رسميا للحصول على خدمات أسامة فيصل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعن فكرة بيع اللاعب للنادي الاهلي أو الزمالك، أكد أن إدارة الفريق تتمسك بأفضل لاعبيها لاستكمال مشوار الفريق بالدوري بطريقة ناجحة.

الموافقة على كافة جدول أعمال عمومية اتحاد الكرة

وعن أبرز ما تناولته الجمعية العمومية للاتحاد الكرة اليوم، صرح أنه تم الموافقة على كافة جدول أعمال الجمعية العمومية.

وأشار إلى أنه تم رفض طلب 61 ناديا يرغبون في الانتساب للجمعية العمومية للاتحاد الكرة ومناقشة الأمر في جمعية عمومية أخرى.

وافقت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بشكل رسمي، على تنصيب هاني أبوريدة رئيسا لاتحاد الكرة لدورة انتخابية جديدة تستمر حتى ختام المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

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عمومية تاريخية في اتحاد الكرة

 وشهدت الجمعية العمومية المقامة حاليا في مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، حضورا تاريخيا من جانب أعضاء الجمعية العمومية، حيث حضر 111 ناديا من أصل 134 لهم حق الحضور والتصويت.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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