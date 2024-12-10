الرياضة - 09:49 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلانتا بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:49 مساءً - بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلانتا اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024، حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية نحو مباراة ريال مدريد واتالانتا المرتقبة في الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلانتا في دوري أبطال أوروبا بث مباشر

ويسعى ريال مدريد لتحقيق نتيجة إيجابية لمصالحة جماهيره بعد الخسارة الأخيرة أمام ليفربول، ويُعول الريال على كتيبته المدججة بالنجوم الفذة والعالمية التي يمتلكها، أمثال الفرنسي كيليان مبابي والإنجليزي جود بيلينجهام والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

وتُعتبر مباراة ريال مدريد وأتالانتا القادمة هي الرابعة بين الفريقين، ونجح الميرنجي في حسم الثلاث مواجهات السابقة لصالحه.

وخسر ريال مدريد آخر مواجهة خاضها أمام فريق إيطالي بثلاثية مقابل هدف أمام ميلان ضمن منافسات الجولة الرابعة من مباريات دوري الأبطال موسم 2024-25.

في حالة هزيمة ريال مدريد أمام أتالانتا ستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ دوري أبطال أوروبا أن يسقط حامل اللقب في 3 مباريات متتالية بالموسم الجديد.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلانتا في دوري أبطال أوروبا

يقدم موقع "الأسبوع" بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا المرتقبة في الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء، الموافق 10 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.