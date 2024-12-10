بهدف صلاح ضد جيرونا، ليفربول يتأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:48 مساءً - دوري أبطال أوروبا، تأهل ليفربول الإنجليزي إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على جيرونا بهدف دون رد على ملعب "مونتيليفي" في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وسجل النجم المصري، محمد صلاح، الهدف الأول لليفربول في مرمى جيرونا من ضربة جزاء بالدقيقة 62.

وضمن الريدز العبور للدور الثاني من البطولة محققا 18 نقطة بالفوز في 6 مباريات ليحقق العلامة الكاملة والتأهل قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

ويغيب أليكسيس ماك أليستر،لاعب ليفربول، عن مباراة اليوم أمام جيرونا نتيجة الإيقاف، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

تشكيل ليفربول أمام جيرونا في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبرخ، كورتيس جونز.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، سوبوسلاي، لويس دياز.

خط الهجوم:نونيز.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وجيرونا في دوري أبطال أوروبا

نقلت مباراة ليفربول وجيرونا اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل ليفربول صدارة دوري أبطال أوروبا برصيد 18 نقطة، بالعلامة الكاملة، في حين أن جيرونا لديه 3 نقاط فقط في المركز الثلاثين.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

وستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة السادسة

1- ليفربول 18 نقطة.

2- إنتر ميلان 13 نقطة.

3- برشلونة 12 نقطة.

4- بوروسيا دورتموند 12 نقطة.

5- أتالانتا 11 نقطة.

6- باير ليفركوزن 10 نقطة.

7- آرسنال 10 نقاط.

8- موناكو 10 نقاط.

9- أستون فيلا 10 نقاط.

10- سبورتينج لشبونة 10 نقاط.

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