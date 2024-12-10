إلغاء ودية الزمالك مع دايموند قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:48 مساءً - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خوض التدريبات بصورة طبيعية في الحادية عشر صباح غدًا الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان من المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أمام فريق دياموند أحد أندية القسم الثاني صباح الغد، قبل أن يستقر الجهاز الفني على استئناف التدريبات الجماعية والتراجع عن خوض المباراة الودية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي بقيادة علي ماهر، المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

تنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، عقب العودة من نيجيريا مساء أمس الاثنين، بعد خوض مباراة إنيمبا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويبدأ الفريق استعداداته غدا الأربعاء لمباراة المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يتعادل مع إنيمبا النيجيري

وفرط فريق الزمالك في فوز سهل على إنيمبا النيجيري بنتيجة 2-2، في المباراة جمعت الفريقين باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تقدم الزمالك بثنائية عن طريق التونسي سيف الجزيري في الدقيقة 32، وضاعف الفلسطيني عمر فرج النتيجة في الدقيقة 39، فيما عاد فريق إنيمبا وسجل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق إيفيني، فيما تعادل للفريق النيجيري بالدقيقة 57 عن طريق تصويبة قوية.

المصري يتعادل مع بلاك بولز

تعادل فريق المصري البورسعيدي مع مضيفه بلاك بولز الموزمبيقي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية.

جاء هدف المصري البورسعيدي عن طريق ميدو جابر من تصويبة مميزة بقدمه اليسرى في الدقيقة 10، فيما تعادل فريق بلاك بولز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة عن طريق رأسية جون نيني.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد التعادل أمام إنيمبا

1- الزمالك 4 نقاط

2- المصري 4 نقاط

3- إنيمبا نقطة

4- بلاك بولز نقطة

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