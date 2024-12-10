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في غياب هاري كين، تشكيل بايرن ميونخ ضد شاختار بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

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في غياب هاري كين، تشكيل بايرن ميونخ ضد شاختار بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

في غياب هاري كين، تشكيل بايرن ميونخ ضد شاختار بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:34 مساءً - أعلن فنسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، تشكيل فريقه لمواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني، على ملعب فيلتينس أرينا، ضمن لقاءات الجولة السادسة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل بايرن ميونخ المركز 13 برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد شاختار دونيتسك في المركز 26 برصيد 4 نقاط.

ويبحث بايرن ميونخ عن أول انتصار له خارج ملعبه في دوري الأبطال هذا الموسم، حيث خسر أمام أستون فيلا بهدف دون رد، كما سقط أمام برشلونة بنتيجة (4-1).

 تشكيل بايرن ميونخ

بيرتز- أوباميكانو- كيم- كيميتش- جوريتسكا- ساني- أوليسيه- جيريرو- مولر-لايمر- موسيالا..

ويعيب عن بايرن ميونخ المهاجم الهداف هاري كين بسبب الإصابة.

تشكيل شاختار 

ريزنيك- بوندار- سوداكوف- زوبكوف- سيكان- جهرام- بوندارينكو- ماتفينكو- كونوبليا- جوميس- كيفي

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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