المصري يبدأ تدريباته على إستاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة الزمالك بالكونفيدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:14 مساءً - الثلاثاء 10/ديسمبر/2024 - 09:01 م 12/10/2024 9:01:44 PM

بدأ الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم الثلاثاء تدريباته؛ وذلك استعدادًا لمباراته أمام نظيره فريق الزمالك بالجولة الثالثة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأحد المقبل على إستاد الجيش ببرج العرب.

المصري يبدأ تدريباته على إستاد الكلية الحربية استعدادًا لملاقاة الزمالك



جاء المران خفيفًا لمجموعة اللاعبين الذي خاضوا مباراة أول أمس أمام بلاك بولز الموزمبيقي كاملة، حيث اكتفى الجهاز الفني بقيادة الكابتن علي ماهر بأدائهم لمرانهم الخفيف قبل الخضوع لتدريبات التأهيل والاستشفاء، فيما خاض باقي اللاعبين مرانا اشتمل على عدد من الوحدات التدريبية الفنية والبدنية

“كاف” يعلن عن مسئولي مباراة الزمالك والمصري بالكونفيدرالية

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة مسئولي مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري ونظيره فريق الزمالك والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق الخامس عشر من ديسمبر الجاري على إستاد الجيش ببرج العرب، حيث سيقوم السوداني مأمون بشارة بمهام مراقب المباراة، ويتولى الجنوب أفريقي فيكتور جوميز مهام مراقب الحكام، فيما أُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى الغاني ألكسندر اشانتي بمعاونة المالاوي توليبو جولين بينما يتولى شوليلي نوكوثوالا من اي سواتيني مهام المنسق الأمني للمباراة

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