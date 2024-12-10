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أحمد توفيق يظهر بقناع في تدريبات بيراميدز بتونس (صور) - أخبار كلمتك

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أحمد توفيق يظهر بقناع في تدريبات بيراميدز بتونس (صور) - أخبار كلمتك

أحمد توفيق يظهر بقناع في تدريبات بيراميدز بتونس (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:14 مساءً - ارتدى أحمد توفيق، لاعب وسط فريق نادي بيراميدز، قناعا طبيا خلال مشاركته في تدريبات الفريق في العاصمة التونسية، استعدادا لمباراة الترجي في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض أحمد توفيق لإصابة قوية بارتطام في الوجه مع أحد لاعبي فريق دجوليبا المالي، نجم عنه إصابة قوية في أنف اللاعب وأكمل اللقاء في باماكو مصابا.

وصول بعثة بيراميدز الي تونس

وبعد وصول البعثة إلى تونس خضع توفيق لأشعة وفحوصات طبية أثبتت إصابته بكسر في الأنف يتطلب معه ارتداء قناع واقي للوجه والأنف خوفا من الالتحامات في التدريبات، استعدادا لمواجهة الترجي مساء السبت.

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موعد مباراة بيراميدز والترجي 

ويحل نادي بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الترجي في التاسعة من مساء السبت على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

غياب بوبو وتوريه عن مباراة بيراميدز والترجي 

وتاكد بشكل رسمي غياب الثنائي محمد رضا بوبو وبلاتي توريه، عن صفوف فريق نادي بيراميدز في مواجهة الترجي التونسي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل نادي بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الترجي في التاسعة من مساء السبت على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وخضع الثنائي لفحوصات طبية وأشعة في أحد المراكز الطبية في تونس، وجاءت النتيجة إصابة رضا بوبو بمزق في العضلة الأمامية، فيما يعاني بلاتي توريه من إصابة بمزق في الخلفية، وبالتالي غيابهما عن اللقاء بشكل رسمي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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