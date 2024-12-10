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الأهلي يحسم جائزتين في سباق جلوب سوكر للأفضل 2024 - أخبار كلمتك

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الأهلي يحسم جائزتين في سباق جلوب سوكر للأفضل 2024 - أخبار كلمتك

الأهلي يحسم جائزتين في سباق جلوب سوكر للأفضل 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:14 مساءً - حسم النادي الأهلى التصويت على جائزتين في سباق جوائز جلوب سوكر العالمية 2024 قبل إقامة الحفل الرسمي لتوزيع الجوائز بالإمارات يوم 27 ديسمبر الجاري.

 

جائزتين للأهلي بتصويت الجماهير

واكتسح الأهلى التصويت على جائزة أفضل ناد في العالم بنسبة 32.9% متفوقا على بطل أوروبا ريال مدريد (27.4%) مع غلق التصويت.

وفي المركز الثالث جاء مانشستر سيتي بنسبة 10.6%، ومن بعده أندية باير ليفركوزن الألماني وأولمبياكوس اليوناني وبوتافوجو البرازيلي في المراكز التالية بنسب متفاوتة.

ويأتي الأهلى كذلك في المركز الأول أيضا في ترتيب أفضل ناد فى الشرق الأوسط، بنسبة تصويت 29.6.

ويتفوق بطل أفريقيا على النصر السعودي (20.9%) والعين الإماراتي (22.8%) والهلال السعودي (26.6) في تصويت الجماهير.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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