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الرياضة - 08:28 - شبورة كثيفة.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء وحتى الاثنين المقبل - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:28 - شبورة كثيفة.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء وحتى الاثنين المقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:28 - شبورة كثيفة.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء وحتى الاثنين المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:28 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد الأربعاء 11 ديسمبر 2024 حتى يوم الإثنين المقبل الموافق 16 ديسمبر الجاري.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص حالة الطقس، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

شبورة مائية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من انتشار شبورة مائية كثيفة صباحاً «قد تصل إلى حد الضباب أحياناً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، يومي الأربعاء 11 ديسمبر والخميس 12 ديسمبر.

حالة الطقس

حالة الطقس الأيام المقبلة

وأشارت هيئة الأرصاد إلى استمرار الطقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 11 ديسمبر 2024

الطقس في مصر غدا الأربعاء 11 ديسمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 22 13
السواحل الشمالية 22 11
شمال الصعيد 23 08
جنوب الصعيد 29 11

درجات الحرارة يوم الخميس 12 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الخميس 12 ديسمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 22 14
السواحل الشمالية 21 14
شمال الصعيد 22 09
جنوب الصعيد 28 11

حالة الطقس يوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

ونوهت «الأرصاد» بتكون شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً، يوم الجمعة، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأكدت على وجود نشاط رياح أحياناً، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الجمعة 13 ديسمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 21 13
السواحل الشمالية 21 14
شمال الصعيد 23 10
جنوب الصعيد 27 12

حالة الطقس يوم السبت 14 ديسمبر 2024

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى وجود نشاط للرياح، يوم السبت، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة يوم السبت 14 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم السبت 14 ديسمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 21 12
السواحل الشمالية 20 11
شمال الصعيد 22 08
جنوب الصعيد 25 10

حالة الطقس يوم الأحد 15 ديسمبر 2024

وشددت هيئة الأرصاد الجوية على وجود نشاط للرياح، يوم الأحد، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الأحد 15 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الأحد 15 ديسمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 21 12
السواحل الشمالية 21 09
شمال الصعيد 22 08
جنوب الصعيد 27 09

حالة الطقس يوم الإثنين 16 ديسمبر 2024

واختتمت هيئة الأرصاد بيان حالة الطقس، حيث تنشط الرياح، يوم الإثنين، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الإثنين 16 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الإثنين 16 ديسمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 21 12
السواحل الشمالية 21 09
شمال الصعيد 21 08
جنوب الصعيد 26 09

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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