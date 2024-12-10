الرياضة - 08:28 - شبورة كثيفة.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء وحتى الاثنين المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:28 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد الأربعاء 11 ديسمبر 2024 حتى يوم الإثنين المقبل الموافق 16 ديسمبر الجاري.
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شبورة مائية
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من انتشار شبورة مائية كثيفة صباحاً «قد تصل إلى حد الضباب أحياناً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، يومي الأربعاء 11 ديسمبر والخميس 12 ديسمبر.
حالة الطقس الأيام المقبلة
وأشارت هيئة الأرصاد إلى استمرار الطقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.
درجات الحرارة غدا الأربعاء 11 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر غدا الأربعاء 11 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|22
|13
|السواحل الشمالية
|22
|11
|شمال الصعيد
|23
|08
|جنوب الصعيد
|29
|11
درجات الحرارة يوم الخميس 12 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الخميس 12 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|22
|14
|السواحل الشمالية
|21
|14
|شمال الصعيد
|22
|09
|جنوب الصعيد
|28
|11
حالة الطقس يوم الجمعة 13 ديسمبر 2024
ونوهت «الأرصاد» بتكون شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً، يوم الجمعة، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
وأكدت على وجود نشاط رياح أحياناً، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم الجمعة 13 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الجمعة 13 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|21
|13
|السواحل الشمالية
|21
|14
|شمال الصعيد
|23
|10
|جنوب الصعيد
|27
|12
حالة الطقس يوم السبت 14 ديسمبر 2024
ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى وجود نشاط للرياح، يوم السبت، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
درجات الحرارة يوم السبت 14 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم السبت 14 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|21
|12
|السواحل الشمالية
|20
|11
|شمال الصعيد
|22
|08
|جنوب الصعيد
|25
|10
حالة الطقس يوم الأحد 15 ديسمبر 2024
وشددت هيئة الأرصاد الجوية على وجود نشاط للرياح، يوم الأحد، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم الأحد 15 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الأحد 15 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|21
|12
|السواحل الشمالية
|21
|09
|شمال الصعيد
|22
|08
|جنوب الصعيد
|27
|09
حالة الطقس يوم الإثنين 16 ديسمبر 2024
واختتمت هيئة الأرصاد بيان حالة الطقس، حيث تنشط الرياح، يوم الإثنين، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم الإثنين 16 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الإثنين 16 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|21
|12
|السواحل الشمالية
|21
|09
|شمال الصعيد
|21
|08
|جنوب الصعيد
|26
|09
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