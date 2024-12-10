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غزل المحلة يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة زد في كأس الرابطة (فيديو) - أخبار كلمتك

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غزل المحلة يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة زد في كأس الرابطة (فيديو) - أخبار كلمتك

غزل المحلة يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة زد في كأس الرابطة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:17 مساءً - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة تدريباته الجماعية تحت قيادة مدربه الكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق، وذلك استعدادا لمواجهة نادي زد، يوم الخميس المقبل، على ملعب المحلة في أولى جولات بطولة كأس الرابطة. 

لمشاهدة الفيديو من هنا 

وكان نادي غزل المحلة قد عقد مؤتمرا صحفيا أمس، لتقديم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة المدير الفني  شوقي غريب، الذي حل في القيادة الفنية لزعيم الفلاحين خلفا للراحل أحمد عيد عبد الملك.

وكان مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل، قد أعلن يوم السبت الماضي، تعيين الكابتن شوقي غريب مديرا فنيا للفريق خلفا لـ أحمد عيد عبد الملك الذي تقدم بالاعتذار عن تدريب زعيم الفلاحين. 

وكان غزل المحلة قد عين جهازا فنيا مؤقتا بقيادة عصام محيسن، لتولي أمور الفريق الفنية لحين التعاقد مع مدير فني جديد قبل أن يقع الاختيار على الكابتن شوقي غريب.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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