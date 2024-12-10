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الرياضة - 07:59 - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. الشروط والأسعار والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:59 - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. الشروط والأسعار والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:59 - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. الشروط والأسعار والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:59 مساءً - أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن طرح شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024، للمواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص شقق الإسكان الاجتماعى 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

حجز شقق في الاسكان الاجتماعي

الشروط الأساسية للتقديم

1-أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2-ألا يقل العمر عن 21 عامًا عند التقديم.

3-عدم استفادة المتقدم أو أفراد أسرته من وحدة سكنية في مشروعات الإسكان الاجتماعي السابقة.

شقق الاسكان 2024

المستندات المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

1-شهادة دخل لإثبات مستوى الدخل الشهري للمتقدم.

2-إيصال مرافق مثل فاتورة كهرباء أو مياه لإثبات مكان الإقامة.

3-قيد عائلي مميكن إذا كان المتقدم متزوجًا.

4-قسيمة زواج مميكنة في حال كان المتقدم متزوجًا.

5-برنت تأمينات إذا كان المتقدم مشتركًا في التأمينات الاجتماعية.

6-صور شهادات ميلاد الأبناء في حالة وجود أطفال.

7-صور من الرقم القومي: للزوج والزوجة.

8-صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها لإثبات مكان السكن الحالي.

9-إيصال سداد مبلغ جدية الحجز تأكيد دفع مقدم الحجز.

10-إيصال سداد كراسة الشروط لتأكيد شراء كراسة الشروط.

11-الإقرار المرفق بكراسة الشروط مع توقيع العميل.

12-استمارة الحجز المرفقة مع كراسة الشروط.

شقق الاسكان 2024

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024

تتراوح الأسعار في المدن الجديدة مثل أكتوبر الجديدة، العاشر من رمضان، سوهاج الجديدة، وغيرها، بين 415 ألف جنيه و530 ألف جنيه.

أما بالنسبة للشقق الجاهزة للتسليم الفوري في المحافظات، فإن الأسعار تتفاوت بين 184 ألف جنيه و400 ألف جنيه.

وفيما يخص الوحدات السكنية التي سيتم تسليمها خلال 36 شهراً، فتتراوح الأسعار بين 542 ألف جنيه و700 ألف جنيه، وتشمل المدن مثل «حدائق العاصمة، 15 مايو، وحدائق أكتوبر».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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