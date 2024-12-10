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الرياضة - 07:16 - بينهم عريس.. مفاجآت بشأن ضحايا عقار العباسية المنهار (فيديو) - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:16 - بينهم عريس.. مفاجآت بشأن ضحايا عقار العباسية المنهار (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - بينهم عريس.. مفاجآت بشأن ضحايا عقار العباسية المنهار (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:16 مساءً - كشفت باسنتي ناجي، مراسلة قناة صدى البلد، تفاصيل انهيار عقار قديم مكون من 5 طوابق، مأهول بالسكان، بمنطقة العباسية فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت باسنتي ناجي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن انهيار العقار بدأ في الساعات الأولى من صباح اليوم، ثم تلاحقت عمليات إخلاء المواطنين على الفور.

وأضافت «باسنتي»: بعض سكان العقار أكدوا أن سبب الانهيار هو تسريب المياه أسفل العقار، حيث كان بحاجة إلى عملية ترميم وصدر قرار بذلك منذ تسعينات القرن الماضي.

وأردفت مراسلة صدى البلد: سكان العقار طالبوا صاحب العمارة بتجديد العقار، ولكنهم تفاجئوا بأنه قال لهم «جددوه على حسابكم».

وحول حالة الضحايا والمصابين، قالت: العقار كان به عريس يستعد لحضور عرسه بعد أسبوع، فضلا عن 4 مغتربين آخرين يعملون في مقهى بجانب العقار.

وأوضحت باسنتي ناجي، أن قوات الحماية المدنية تمكنت حتى الآن من استخراج 8 جثث من أسفل العقار، بينهم فتاة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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