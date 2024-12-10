الرياضة - 07:16 - سعر الذهب في ختام تعاملات الثلاثاء.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:16 مساءً - سعر الذهب اليوم.. ارتفع سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في محال الصاغة بمصر، بختام التعاملات نحو 3795 جنيها للبيع، 3785 جنيها للشراء.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـا.

سعر الذهب عيار 24

- 4337.25 جنيه للبيع.

- 4325.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

- 3975.75 جنيه للبيع.

- 3965.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

- 3795 جنيها للبيع.

- 3785 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

- 3252.75 جنيه للبيع.

- 3244.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

- 2530 جنيها للبيع.

- 2523.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

- 2168.5 جنيه للبيع.

- 2162.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

- 1626.5 جنيه للبيع.

- 1622.25 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

- 2690.84 دولار للبيع.

- 2690.57 دولار للشراء.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4337.25 جنيه 4325.75 جنيه عيار 22 3975.75 جنيه 3965.25 جنيه عيار 21 3795 جنيه 3785 جنيه عيار 18 3252.75 جنيه 3244.25 جنيه عيار 14 2530جنيها 2523.25 جنيه عيار 12 2168.5 جنيه 2162.75 جنيه عيار 9 1626.5 جنيه 1622.25 جنيه سعر أوقية الذهب 2690.84 دولار 2690.57 دولار